جمال ريان
جمال ريان
الهدهد

جمال ريان لـ”محمد بن زايد”: لو كنت مكانك لتوجهت الى الدوحة علها تساعدني في ورطتي

كتب خاص "وطن"
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رد الاعلامي الفلسطيني، ، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، على استفتاء طرحه عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي .

وقال ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، الشيخ محمد بن زايد بات مقتنعا ان امريكيا لن تحارب ايران ، لهذا قصد السيسي مسرعا، لكن السيسي لن يحارب ايران كما قال يوما “جيش للمصريين””.

وأضاف ريان قائلاً :” لو كنت في مكان الشيخ محمد بن زايد لتوجهت الى الدوحة، علها تساعدني على الخروج من ورطتي مع ايران”.

وطرح عبدالخالق عبدالله استفتاء حول توقعات المتابعين من غدر الرئيس الأمريكي بحلفائه وأصدقائه الخليجيين.

واستشهد مستشار بن زايد بمقال كتبه الاعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد تحت عنوان (هل سيغدر بنا ترامب)، في إطار حديثه عن التصعيد العسكري الذي يشهده الخليج العربي.

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