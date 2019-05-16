أثارت غضبه فتبرأ منها في ساعة عصبية.. “شاهد” والد حلا الترك يفاجئها بعد خلاف طويل

فاجأ المنتج محمد الترك، ابنته الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بحضور حفل عيد ميلادها، في أول لقاء بينهما بعد خلافات طويلة بينهما.

وأعربت حلا عن سعادتها بحضور والدها حفل عيد ميلادها، بنشرها مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الشخصي على ”إنستجرام“، وعلقت قائلة: ”حبيت أشكر الوالد وربعي اللي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي إياها“.

وأضافت: ”واليوم كان أحلى يوم في حياتي واستانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم ويخليكم لي وأبوي حبيبي الله لا يحرمني منك، يعطيك العافية قلبي“.

جدير بالذكر أن الخلافات بين حلا الترك ووالدها وصلت إلى حد التبرؤ منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته المطربة المغربية دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.