مستشار ابن زايد مستمر في “الهمز واللمز” على سلطنة عُمان في تفجيرات الفجيرة.. وكاتب عُماني يُحرجه
يُصر مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على إقحام سلطنة عُمان في حادث تفجيرات ميناء الفجيرة الإرهابي والتلميح إلى تورطها فيه.
وتعمد “عبدالله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، الهمز واللمز على عُمان بذكرها على أنه ينقل نص خبر إلا أن اسمها لم يرد بالخبر الذي ينقله أساسا.
وقال:”مسؤول امريكي: قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4 سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان.”
من جانبه أحرجه الكاتب والمغرد العُماني المعروف عباس المسكري برد ناري قائلا:”الدكتور إن لم تخني الذاكرة كنتم تسمونه خليج الإمارات المتصالحة وتشددو على ذلك وفجأة بعدحادث التخريب أصبح خليج عمان تنازل عن مبدأ وفي لحظات لماذا الله اعلم وهو العالم بما خلف الأكمه لأن التحول السريع في التسمية لا اعتقد عبثا وما بين سطور معاني لا يفهمها إلا من يتابع عبدالخالق بدقة”
وتابع مهاجما مستشار ابن زايد:”المستشار عبدالخالق مشاركات مستمرة ومعلومات قيمة تشكر عليها قرأت نص تغريدتك التي تقول فيها مسؤول امريكي قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان ولا أناقش ماقاله المسؤول الأمريكي بل عن إصرارك الزج بعمان في كل مايخص موضوع الهجوم”
وطالب الكاتب العُماني عبدالخالق عبدالله بأنه إذا كان لديه ما يقوله عن عمان فليقله بصراحة “دون لف ودوران” حسب وصفه.
وأعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.
هههههههههه
خليج الامارات المتصالحه؟!!!
من وين جات هالتسميه واماراتهم المتصالحه تقع على الخليج العربي عدا الفجيره وجز ء صغير من الشارقه اللي يطلوا على بحرعمان الذي كان سابقا يعرف بخليج عمان.
هم عندما يتكلمون عن التفحيرات حدث في بحر عمان أو خليج عمان هو يبين خبثهم يريدوا يخدعوا العالم بأن تلك التفجيرات لم تحدث في مياهم الأقليميه والتي هي اصلا جزء من بحر عمان حتى لا يظهر فشلهم في حماية أمنهم لمن يصدق بأن تلك الهجمات كانت من ايران أو من جهات خارجيه غير استخباراتهم وهناك من المرتزقه والذباب الأكتروني التابعين لهم من يروج بأن عمان فشلت في حماية بحر عمان من تلك الهجمات وكأن عمان هي الوحيده التي تطل عليه هم يريدوا أن يخدعوا السذج بما ان الاسم يحمل اسم عمان فهي المسؤوله عنه الحقيقه أن عمان مسؤوله فقط عن مياها الاقليميه من بعد مياها الاقليميه فهي مياه دوليه الأمن فيه لا تتحمله عمان مثله مثل أي بحر او محيط أو خليج في العالم يحمل اسم أي دوله ، وبحر عمان تطل عليه باكستان وايران واجزاء من الامارات إلى جانب عمان..
يسمونه الساحل الشرقي عادة عندما يأتي ذكر الفجيره أو خور فكان أو كلباء في الأحوال العاديه في وصحفهم وكتبهم ويتحاشو ذكر خليج عمان وبحر عمان..
ولكن هذه المره يريدو الزج بعمان في الموضوع لألصاق التهمه عليها بأنها هي من ساعدت في العمليه..
ويمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين.
هههههههه قال خليج العاهرات اقصد الإمارات حبيبي روح تعلم التاريخ والجغرافيا من ايام الفراعنه اسمه خليج عمان وا احمد الله أن عمان اصلا سامحه لكم دخول سفن لكم بدون رسوم هذا كرم منهم ومن جلالة السلطان حفظه الله وشعب عمان لا يحتاج لاحد ان يمدحه او يمجده فهوا شعب ولد كبيرا ويعيش كبيرا رافع راسه بين الشعوب انا لست عماني ولكني افتخر بشعب عمان عند أي محفل يكفي بأن اصل العرب اليمن وعمان هي أقرب لان تكون اصل الخليج والعرب عندي له سؤال كم رسوم رخصة العاهرات لديكم في الإمارات وكم رسوم ترخيص صالات القمار وترخيص الفجور روح نام وريح راسك وراك سكرة
اين تم الزج بأسم عمان فالحادثة
فلو تم تفجير سفينة في المحيط الهندي
سيكون تم الزج بالهند فالحادثة؟