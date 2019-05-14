مستشار ابن زايد مستمر في “الهمز واللمز” على سلطنة عُمان في تفجيرات الفجيرة.. وكاتب عُماني يُحرجه

يُصر مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على إقحام سلطنة عُمان في حادث تفجيرات ميناء الفجيرة الإرهابي والتلميح إلى تورطها فيه.

وتعمد “عبدالله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، الهمز واللمز على عُمان بذكرها على أنه ينقل نص خبر إلا أن اسمها لم يرد بالخبر الذي ينقله أساسا.

مسؤول امريكي: قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4 سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان. https://t.co/jiUosRKiyL — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 13, 2019

وقال:”مسؤول امريكي: قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4 سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان.”

من جانبه أحرجه الكاتب والمغرد العُماني المعروف عباس المسكري برد ناري قائلا:”الدكتور إن لم تخني الذاكرة كنتم تسمونه خليج الإمارات المتصالحة وتشددو على ذلك وفجأة بعدحادث التخريب أصبح خليج عمان تنازل عن مبدأ وفي لحظات لماذا الله اعلم وهو العالم بما خلف الأكمه لأن التحول السريع في التسمية لا اعتقد عبثا وما بين سطور معاني لا يفهمها إلا من يتابع عبدالخالق بدقة”

الدكتور إن لم تخني الذاكرة كنتم تسمونه خليج الإمارات المتصالحة وتشددو على ذلك وفجأة بعدحادث التخريب أصبح خليج عمان تنازل عن مبدأ وفي لحظات لماذا الله اعلم وهو العالم بما خلف الأكمه لأن التحول السريع في التسمية لا اعتقد عبثا وما بين سطور معاني لا يفهمها إلا من يتابع عبدالخالق بدقة — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 14, 2019

وتابع مهاجما مستشار ابن زايد:”المستشار عبدالخالق مشاركات مستمرة ومعلومات قيمة تشكر عليها قرأت نص تغريدتك التي تقول فيها مسؤول امريكي قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان ولا أناقش ماقاله المسؤول الأمريكي بل عن إصرارك الزج بعمان في كل مايخص موضوع الهجوم”

المستشار عبدالخالق مشاركات مستمرة ومعلومات قيمة تشكر عليها قرأت نص تغريدتك التي تقول فيها مسؤول امريكي قد تكون ايران متورطة في الهجوم على 4سفن تجارية في خليج عمان لكن لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان ولا أناقش ماقاله المسؤول الأمريكي بل عن إصرارك الزج بعمان في كل مايخص موضوع الهجوم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 14, 2019

وطالب الكاتب العُماني عبدالخالق عبدالله بأنه إذا كان لديه ما يقوله عن عمان فليقله بصراحة “دون لف ودوران” حسب وصفه.

لا اريد أن أطيل عليك وسأختصر حديثي يا دكتور فالشعب العماني من الشعوب التي تحترم الآراء وبرحابة صدر ولهذا إن كان لديك ماتقوله عن عمان قله وبصراحة دون اللف والدوران وستجد إن رأيك يحترم ويقدر لأننانؤمن بأن كل إناء بمافيه ينضح وليس لدينا مانخبيء والبساط احمدي فأهلا بكل مالديك من رأي — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 14, 2019

وأعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.