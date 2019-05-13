موظف بالهلال الأحمر الإماراتي يهين فتاة يمنية
موظف بالهلال الأحمر الإماراتي يهين فتاة يمنية
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عُمان قدّمت 60 قاطرة غذائية لسكان المهرة قبل رمضان ولم يعلم أحد .. بينما الهلال الأحمر الإماراتي يُهين فتاة مقابل كيس خبز!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورةً، تُظهر موظفاً بالهلال الأحمر الإماراتي وهو يسلم فتاةً يمنيّةً في “الحديدة”، كيس خبز، ثمّ يقوم بتصويرها، ما اعتبره ناشطون إهانة إماراتية متعمدة لنساء ، وأثار غضباً واسعاً.

وعبّر الشاعر والناشط اليمني محمد عبدالله المسمري، عن غضبه من تصرف موظف .

وقال مستنكراً تصرفات الإماراتيين: “أخذتم الموانئ والجُزر، وحاصرتم وقتلتم الشعب اليمني، وتآمرتم علينا، يا سفلة يا أبناء السفلة، وتأتون لتصوروا بيدها كيس خبز”.كما قال

وقال إن قدمت لمحافظة المهرة قبل شهر رمضان أكثر من 60 قاطرة بها مواد غذائية، ولم يسمع أحد عن هذا الأمر، بينما الإماراتي تعمّد تصوير الفتاة اليمنية وهو يسلمها كيس خبز، وبيدها بطاقة الهلال الأحمر الإماراتي.

واعتبر “المسمري” أن اليهود والنصارى والمجوس وحتى البوذيين لا يتعاملون، كما تتعامل مع شعوب الدول الأخرى.

وقال: “والله إني انتظر أن يحلّ بكم يا أبناء زايد ما حلّ بقوم عادٍ وثمود”.

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