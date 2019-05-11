3 فيديوهات تحرّش جنسي خلال يومين في رمضان بالسعودية تفضح كذب صحيفة “عكاظ”

بينما حاولت صحيفة عكاظ السعودية التقليل من عدد حالات التحرش الجنسي التي تشهدها المملكة، وثقت الكاميرات 3 حالات تحرّش خلال يومين فقط بشهر رمضان.
وكانت واقعة التحرش الأولى بأحد شوارع الخبر حينما حاول شاب التحرش بفتاة وهي داخل مركبتها، والحالة الثانية داخل “سوبر ماركت” في الدمام، والثالثة وقعت داخل مركز تجاري في تبوك.
ووفقًا لصحيفة عكاظ فقد سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد قضايا التحرش خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 708 قضايا.
لتحرش خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 708 قضايا.
وأقرت السعودية العام الماضي ”نظام مكافحة جريمة التحرش“ الذي يفرض عقوبات على المتحرش قد تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).
ويرى نشطاء سعوديون أن توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحو الإنفتاح و”علمنة” المملكة، وتغييبه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو السبب تزايد ظاهرة التحرش بالسعوديات.