أحدهم اتهم بـِ”جريمة أخلاقية” .. “مجتهد” يكشف معلومات “صادمة” عن ضيوف برنامج “الليوان”

كشف المغرّد الشهير “مجتهد”، معلوماتٍ صادمة عن بعض ضيوف برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” الذي يقدّمه المذيع السعودي عبدالله المديفر .

وقال “مجتهد” على “تويتر” إنّ أحد ضيوف المديفر -لم يذكر اسمه- كان قد اتهم بـ “جريمة أخلاقية” في الثمانينات وتدخل الملك فهد وقتها واغلق الملف.

وتابع أن هذا الضيف يتعرض الآن للابتزاز إن لم يتكلم بما أمروه، فسيُفتح الملف ويحاكم ويفضح ويقام عليه الحد، فتحمس في قول ما يريدون حتى قال في نهاية الجلسة “وصلت الرسالة” يعني هل قلت المطلوب؟.بحسب ما ذكر “مجتهد”

أحد ضيوف المديفر كان قد اتهم بـ "جريمة أخلاقية" في الثمانينات وتدخل الملك فهد وقتها واغلق الملف، والآن تعرض للابتزاز إن لم يتكلم بما أمروه فسيفتح الملف ويحاكم ويفضح ويقام عليه الحد، فتحمس في قول ما يريدون حتى قال في نهاية الجلسة "وصلت الرسالة" يعني هل قلت المطلوب؟ — مجتهد (@mujtahidd) May 11, 2019

وأضاف “مجتهد” أن ضيفاً آخر من ضيوف “المديفر” ممنوع من السفر منذ ما يزيد عن عام، وتقدم أكثر من مرة بطلب رفع الحظر ورفض الطلب، ولم تتمكن سفارة الدولة الأخرى التي يحمل جوازها “الفزعة” له في رفع الحظر، ثم عرض عليه أن يكون كلامه مع المديفر ثمنا لرفع الحظر فوافق بحماس وتحدث بما يريدون متأملا في رفع الحظر.

ضيف آخر من ضيوف المديفر ممنوع من السفر منذ ما يزيد عن عام، وتقدم أكثر من مرة بطلب رفع الحظر ورفض الطلب، ولم تتمكن سفارة الدولة الأخرى التي يحمل جوازها الفزعة له في رفع الحظر ، ثم عرض عليه أن يكون كلامه مع المديفر ثمنا لرفع الحظر فوافق بحماس وتحدث بما يريدون متأملا في رفع الحظر. — مجتهد (@mujtahidd) May 11, 2019

وقال “مجتهد” إن ولي العد السعودي محمد بن سلمان لم يكن بحاجة لأن يبتز الشخصية الأولى بفتح ملف الفضيحة المذكورة لأنه مستعد أن يقول ما يريدون دون ابتزاز وتاريخه المتقلب يشهد بذلك، كما لم يكن ابن سلمان بحاجة لأن يبتز الشخصية الثانية برفع الحظر عن السفر لأنه كذلك مستعد لقول ما يريدون دون ابتزاز وتاريخه المتقلب يشهد بذلك.

ولم يكن ابن سلمان بحاجة لأن يبتز الشخصية الأولى بفتح ملف الفضيحة المذكورة لأنه مستعد أن يقول ما يريدون دون ابتزاز وتاريخه المتقلب يشهد بذلك، كما لم يكن ابن سلمان بحاجة لأن يبتز الشخصية الثانية برفع الحظر عن السفر لأنه كذلك مستعد لقول ما يريدون دون ابتزاز وتاريخه المتقلب يشهد بذلك — مجتهد (@mujtahidd) May 11, 2019

وختم بالقول: ليس من المتوقع أن تَسلم الشخصية الأولى من عقوبة سواء في فتح الملف المذكور أو محاكمته بالإرهاب طبقا لـ”اعترافاته” في اللقاء. وليس من المتوقع أن يلغى منع السفر عن الشخصية الثانية حتى لو ظهر في مقابلات أخرى ونطق بمزيد من الكلام الذي يؤمر بقوله. الحصيلة: بيع الذمة دون مقابل.

واستضاف المديفر في إحدى حلقات البرنامج، الداعية السعودي عائض القرني، وخلال اللقاء شنّ الأخير هجوماً على دولة قطر وتركيا، معلناً أنه انضم الى دين محمد بن سلمان.

وفي حلقةٍ أُخرى، استضاف “المعارض” السعودي السابق كساب العتيبي، وساق أكاذيب وافتراءات ضدّ دولة قطر هو الآخر.