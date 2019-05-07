كاتب إسرائيلي محذراً حكام العرب: عروشكم في خطر.. هذا ما سيفعله بكم ترامب اذا رفضتم صفقة القرن

زعم الكاتب الاسرائيلي، ايدي كوهين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لن يتساهل مع أي حاكم عربي من المحتمل أن “يعرقل” صفقة القرن.

وقال كوهين في تغريدة رصدتها “وطن”،..:” مصدر أمريكي قال لي بالحرف الواحد عن صفقة القرن..(ترامب لن يتساهل مع أي حاكم عربي يعرقل الصفقة).

وأضاف كوهين :” ام أن تكون مع الصفقة أو تكون ضدها اي ضد ترامب”، مشيراً إلى أن العواقب ستكون وخيمة لاي رئيس أو ملك عربي لا يؤيد هذه الصفقة، محذراً حكام العرب (عروشكم في خطر يا ملوك). الله يستر.





مصدر امريكي قال لي بالحرف الواحد عن صفقة القرن: ترامب لن يتساهل مع أي حاكم عربي يعرقل الصفقة. ام أن تكون مع الصفقة أو تكون ضدها اي ضد ترامب. العواقب ستكون وخيمة لاي رئيس أو ملك عربي لا يؤيد هذه الصفقة. عروشكم في خطر يا ملوك. الله يستر. — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ٧ مايو ٢٠١٩

وكشفت وكالة “رويترز” عن أن جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، سيعلن عن “صفقة القرن” بعد شهر رمضان.

وقال المصدر الذي نقلت عنه “رويترز” إنّ كوشنير حثّ مجموعة من السفراء على التحلّي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس ترامب المنتظر في الشرق الأوسط، وبحسب الوكالة لفت المستشار إلى أنّ المقترح سيتطلّب تنازلات من الجانبين.

ونقل المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن كوشنير قوله: “سيتعيّن علينا النظر في حلول وسط معقولة من شأنها أن تجعل السلام قابلاً للتحقيق”.

وكان موقع أمريكي، كشف عن أن واشنطن تخفي تفاصيل صفقة القرن، عن الملك الأردني عبد الله الثاني، الأمر الذي يثير غضب الأخير لتعمد إدارة دونالد ترامب عدم إطلاعه عليها.

جاء ذلك وفق ما أورده موقع “أكسيوس” الأمريكي، وذكر أن ملك الأردن عبر عن غضبه واستيائه بسبب عدم إفصاح الإدارة الأمريكية له عن “تفاصيل خطة السلام”، لا سيما الجزء الأكثر خطورة، المتعلق بـ”بمقترحات تقسيم الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية”، وفق قوله.