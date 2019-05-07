في أول أيام رمضان .. كويتي يطارد زوجته بالسكين قبل أذان المغرب لقتلها لسبب صادم

في أول أيام الشهر الفضيل، طارد كويتي زوجته بسكين، قاصداً طعنها قبل أذان المغرب بعد أن نسيت تطبيق تعليماته بوضع العصير في الثلاجة.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطنة استنجدت برجال الأمن من زوجها الذي فقد أعصابه وقام بملاحقتها بسكين، قاصداً طعنها بسبب شجار اندلع بينهما، وعليه أحيل البلاغ إلى أحد مخافر محافظة حولي، وتم استدعاء الزوج والتحقيق معه.

وذكر مصدر أمني أن الخلاف بدأ بين الزوجين في فترة الصيام، ما دفع الزوج إلى الغضب على زوجته، لأنها لم تضع العصير في الثلاجة كما يريد.

وبالتحقيق مع الزوج اعترف بفعلته وأبدى أسفه، وأنه لم يكن يقصد، فتم توقيعه على تعهد، حسب طلب الزوجة، بعدم تكرار تصرفه من جديد وعليه سُجل إثبات حالة.