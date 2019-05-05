قاسم سليماني يكشف معلومات استخباراتية “خطيرة” وصلت ترامب: هذه معلومات مؤكدة وليست استنتاجات

كشف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء، قاسم سليماني، عن رسالة توصية من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الحرب مع إيران.

واستبعد اللواء سليماني، شن واشنطن حربا على بلاده، في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن احتمال مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وقال، في مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئيا”.

Look what the @CIA advises @realDonaldTrump to do?!

They say:we should not engage in a #war against #Iran,even if only at one point!

Enemy says,any military action puts all their interests at risk!

What I am saying is raw information and not analysis!@AmbJohnBolton @SecPompeo pic.twitter.com/UpN1LbpDIn — قاسم سلیمانی (@Soleimany_fa) ٤ مايو ٢٠١٩

وتابع قائلا: “لذا علينا أن لا نضخم قوة العدو دون معرفة حقيقة قدراته.. العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول في اشتباك مع إيران في الظروف الراهنة”.

وأضاف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قائلا: “يقولون إن أي اشتباك يمكن أن يتحول إلى حرب لا تعرف نهايتها، وستهدد مصالحها (الولايات المتحدة)، هذا ما يقوله العدو وهي معلومات مؤكدة وليست استنتاجات”.

​وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أكد الأربعاء الماضي، أن “على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب”.

وتابع، اللواء موسوي “تهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع إن هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك بما أن القوة البرية هي محور لكل العمليات، فلابد أن تحافظ على جاهزيتها”. وأردف “على جميع القوات (البرية والبحرية والجوية) أن ترفع جاهزية وحداتها وكأنها في ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب”.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أسبوعين، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.