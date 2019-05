قاسم سليماني يكشف معلومات استخباراتية “خطيرة” وصلت ترامب: هذه معلومات مؤكدة وليست استنتاجات

كشف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء، قاسم سليماني، عن رسالة توصية من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الحرب مع إيران.

واستبعد اللواء سليماني، شن واشنطن حربا على بلاده، في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن احتمال مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وقال، في مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئيا”.

Look what the @CIA advises @realDonaldTrump to do?!

They say:we should not engage in a #war against #Iran,even if only at one point!

Enemy says,any military action puts all their interests at risk!

What I am saying is raw information and not analysis!@AmbJohnBolton @SecPompeo pic.twitter.com/UpN1LbpDIn

— قاسم سلیمانی (@Soleimany_fa) ٤ مايو ٢٠١٩