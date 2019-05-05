رمضان في سلطنة عمان
رمضان في سلطنة عمان
حياتنا

سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لن تصوم الإثنين .. هذا ما أعلنته لجنة استطلاع رؤية هلال رمضان

By وطن
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أعلنت سلطنة عمان أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال.

وافادت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في في بيان أن التقارير الفلكية أوضحت بأن الإقتران حدث يوم الأحد 29 شعبان 1440هـ الموافق 5 من مايو 2019 عن الساعة 2:45 ليلاً وينل القمر الساعة 7:07 مساءً بينما تقترب الشمس في الساعة 6:37 مساءً أي ان القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 30 دقيقة في مدينة مسقط.

وقالت اللجنة: “عليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام”.

وأعلنت والبحرين والإمارات والكويت وقطر، الأحد، أن الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.

والسبت، أعلنت قطر والكويت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وبدء الصيام الإثنين، بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

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