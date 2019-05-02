حسن نصرالله يهزّيء السعوديين ويسخر من الملك سلمان ويؤكد أنه يكرهه من أعماق قلبه!

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن لا يحبّ الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أنه يكرهه من أعماق قلبه.حسب تعبيره

وبلهجةٍ ساخرة قال نصرالله إن قلبه احترق على الملك سلمان حينما سمع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير عنه والذي فيه وجّه فيه إهانات رسمية للعاهل السعودي. ما أثار ضحك وتصفيق الحضور الذين كانوا يتابعون كلمته بذكرى مقتل القيادي في الحزب “مصطفى بدر الدين” بسوريا.

وتساءل نصرالله: “هالقد الإذلال، والمهانة، والمسح، والإنسحاق .. أين العروبة والاسلام والحرمين الشريفين، أين العشائر والقبائل”.

وقال نصرالله إن السعودية تردّ على أي مسؤول في لبنان يخرج وينتقد المملكة، بينما لا يتجرؤون على الردّ على “ترامب”.

ووجه نصرالله حديثه للقيادة السعودية قائلاً: “ترامب أهان ملككم ومملكتكم.. ردوا”.

وسخر نصرالله من السعوديين قائلاً: “اهل القبور يتكلموا أكثر منكم”.

وكان ترامب ذكر في تجمع بولاية ويسكونسن شرقي أميركا أنه اتصل بالملك، وقال له “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”.

ومضى الرئيس الأميركي بالقول “السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا (..)، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها”.

ترمب يجدد إهانة الملك سلمان والسعودية #ترمب يجدد إهانة #الملك_سلمان و #السعودية ويقول إنهم لا يملكون شيئا سوى المال 💰💰 وأن أمريكا تحميهم وأن أخذ المال من المملكة أسهل من الحصول عليه من مستأجر في نيويورك ‼والإعلام السعودي الرسمي وحتى أؤلئك الكتّاب الذين اعتادوا التطاول على #قطر و #تركيا وغيرهما لا نسمع لهم صوتاً 🙊🙉🙈شبكة رصد Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Sunday, April 28, 2019

وكان الرئيس ترامب تحدثت ثلاث مرات على الأقل في تجمعات سابقة السنة الماضية عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأميركية لبلاده.