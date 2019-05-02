الأميرة ريما بنت بندر تثير جدلاً واسعاً بتأييدها مشروع أمريكي يعترف بـ”إبادة الأرمن” ولكن هذا ما قالته السعودية
ردت السفارة السعودية في أذربيجان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأييد سفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، لمشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يقضي بالاعتراف بـ”إبادة الأرمن” إبان الدولة العثمانية.
وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية”.
وتابعت سفارة المملكة في باكو بيانها قائلة: “مواقف المملكة ثابتة تجاه القضايا التي تهم جمهورية أذربيجان الشقيقة، وأن هذا الحديث عارٍ من الصحة وأن سمو السفيرة لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من سموها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وشعوبها بهدف الاثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية”.
ما تقوله السعودية هو عكس ما تفعله، السبب أن ال سعود جبناء ورعاديد ويخافون من كل شيء.
واقع الحال أن السعودية ومعها الشرموطة الأخرى الإمارات هم سبب كل مصائب العرب والمسلمين.
لكن القصاص من هؤلاء الخنازير قادم، طال الزمن أم قصر.