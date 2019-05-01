رئيس الموساد الاسرائيلي “شخصياً” يقود عملية تحسين العلاقات مع الإمارات وألتقى هذه الشخصيات

قالت قناة “كان” الإسرائيلية، إن رئيس الموساد الاسرائيلي، يوسي كوهين، يقود عملية تجسين العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت القناة الاسرائيلية أن كوهين هو من نسق عملية مشاركة إسرائيل في مهرجان “إكسبو 2020” الذي يعقد في إمارة دبي بالإمارات.

وأكدت القناة في تقرير متلفز نشرته مساء الثلاثاء، وفق ما نقلت عنها وكالة “معا” المحلية، أن “كوهين” اجتمع مؤخرا، بشكل سري بعدة شخصيات رسمية إماراتية، بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات التي يجريها “كوهين” مع شخصيات إماراتية، تأتي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية تربط بين البلدين.