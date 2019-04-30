فيديو لوزير خارجية الإمارات وهو “سكران” إلى جانب “الجبير” يثير سخرية واسعة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، أثار سخرية واسعة بين النشطاء.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع “ابن زايد” باجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن، الذي عقد في لندن قبل يومين، في حالة غير طبيعية أشبه إلى “السُكر”.-وفقَ رأي المغرّدين-.

وكان وزير خارجية الإمارات يتقدم وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، وظهر ينزل على سلم بحركات لافتة غير طبيعية وابتسامة وصفها المغرّدون بــِ”البلهاء” في غير مكانها.

وتسبب المقطع في سخرية واسعة بين النشطاء، حيث ظهر “ابن زايد” أيضا وهو يترنح يمينا ويسارا وكسر “البروتوكول” الرسمي بحركته الغريبة وتنقله السريع حتى وقف في المكان المخصص لالتقاط الصور التذكارية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزراء بياناً مشتركاً، أكدوا فيه الاتزام بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وتأييد الاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في استوكهولم في ديسمبر 2018.

واعتبر الوزراء أن إطلاق الحوثيين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التي تصنعها إيران، وتسهّل استخدامها على البلدان المجاورة، “يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع”.

