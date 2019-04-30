سبق أن تعرض لهجوم مسلح.. ابن سلمان يستبدل مقر إقامته في الرياض بقصر جديد في جدة

كشف حساب شهير بموقع التواصل تويتر، عن تغيير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمقر إقامته في الرياض حيث قصر “عرقة”، إلى قصر جديد في جدة وهو قصرالسلام، مشيرا إلى الهجوم المسلح الذي تعرض له قصر السلام في 2017.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 350 ألف شخص إن هناك استعدادات جارية لانتقال محل إقامة ابن سلمان من قصر عرقة في الرياض إلى قصر السلام بجدة”

الاستعدادات جارية لانتقال محل إقامة ابن سلمان من قصر عرقة الرياض إلى قصر السلام جدة، حيث سيقيم عدة أسابيع، ويدير أعماله من هناك، منها اجتماعاته ولقاءاته بالوفود، (وسيبقى ملتزما القصر كما كان في عرقة).

الجدير ذكره أن قصر السلام كان قد تعرض لهجوم مسلح في اكتوبر من عام 2017. — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 30, 2019

وتابع موضحا:”حيث سيقيم عدة أسابيع، ويدير أعماله من هناك، منها اجتماعاته ولقاءاته بالوفود، (وسيبقى ملتزما القصر كما كان في عرقة).”

ولفت “العهد الجديد” في نهاية تغريدته إلى أن قصر السلام كان قد تعرض لهجوم مسلح في أكتوبر من عام 2017.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان نشرته بأكتوبر 2017، على الهجوم المسلح قرب القصر الملكي في جدة، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأنه تم إحباط هجوم بالقرب من قصر السلام، ومقتل المسلح.

وأوردت الخارجية السعودية أنه قتل حارسان في الهجوم المسلح قبل أن تتمكن القوات من قتل منفذ الهجوم.

وعرفه البيان بأنه سعودي الجنسية ويدعى منصور العامري (28 عاما).

وكانت القنصلية الأمريكية في جدة نشرت بيانا،في نفس التوقيت، ذكرت فيه أن قصر الملك سلمان بن عبد العزيز تعرض لهجوم مسلح في جدة.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها على موقعها الإلكتروني وحسابها في “تويتر” حينها أن وكالات إخبارية أوردت أن قصر السلام في جدة شهد هجوما مسلحا تمكنت القوات الأمنية السعودية من إحباطه وقتل المنفذ.

وحذرت السفارة موطنيها الأمريكيين في جدة من الوضع الأمني جراء الهجوم، وطلبت منهم توخي الحذر.