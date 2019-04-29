شقيق لجين الهذلول يُخرِس الذباب السعودي ويكشف حقيقة “شيك الـ9 ملايين” الصّادر من بنكٍ قطري باسمها

كذّب وليد الهذلول، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، ما يحاول الإعلام السعودي والذباب الإلكتروني ترويجه من صورة شيك بقيمة 9 ملايين ريال مكتوب باسم شقيقته وصادر من بنك قطري العام 2016.

وهدّد “الهذلول كل من ينشر صورة الشيك الذي أكد أنه “مزور” بالملاحقة القانونية.

وقال وليد سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر: “للتذكير.. كل ما حطو صورة الشيك المزور ان لجين استلمت ٩ مليون ريال من قطر يخليني ارغب بنشر لائحة الاتهام.. عزيزي/تي المغرد/ة نشر الإشاعات يضعك تحت المحاسبة القانونية”.

وتابع في تغريدة أخرى: “نصيحة لكل من اتهم لجين بأنها استلمت ملايين من قطر وأنها جندت ووو، احذف/ي تغرديتك من الان لان أشكالكم راح تصير بايخة قدام العالم.. هذي مجرد نصيحة..”.