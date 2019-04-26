غرفة تجارة وصناعة البحرين
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مستشار مصري يثير غضب “برميل البحرين”.. “شاهد” معركة خلال اجتماع بالمنامة وتبادل للكمات والشتائم

By وطن
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فجر موطن مصري، يعمل مستشاراً قانونياً لدى رئيس غرفة التجارة والصناعة في ، أزمة كبيرة، بعد سبه شيعة ، الامر الذي دفع وزير الخارجية للتدخل.

وقام المواطن المصري خلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهي المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.

وسارع “برميل البحرين”، للتعليق قائلاً في تغريدة على “تويتر”،:” من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين”.

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