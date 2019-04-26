مستشار مصري يثير غضب “برميل البحرين”.. “شاهد” معركة خلال اجتماع بالمنامة وتبادل للكمات والشتائم

فجر موطن مصري، يعمل مستشاراً قانونياً لدى رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، أزمة كبيرة، بعد سبه شيعة البحرين، الامر الذي دفع وزير الخارجية خالد بن أحمد للتدخل.
وقام المواطن المصري خلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهي المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.
وسارع “برميل البحرين”، للتعليق قائلاً في تغريدة على “تويتر”،:” من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين”.
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