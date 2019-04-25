خبير إسرائيلي يمتدح ملك الخمور الإماراتي: انت رجل حكيم وذكي ولكن العرب غير متسالمين

امتدح الخبير الاسرائيلي في الشؤون الشرق أوسطية والعربية، روني آل شالوم، رجل الخمور الاماراتي خلف الحبتور، واصفاً اياه بـ”الرجل الحكيم والذكي”، بعد دعوته للحكومة الاماراتية للتطبيع مع إسرائيل.

وقال آل شالوم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( انت رجل حكيم وذكي ولكن العرب غير متسالمين مع بعضهم البعض.. يقتلون بعضهم البعض ويذبحون بعضهم البعض فيما يتحدثون حول السلام مع دولة #اسرائيل انا مع وانا ضد 😂”.

وأضاف الخبير الاسرائيلي الذي بارك تصريحات رجل الخمور الإماراتي..:” اعملوا سلام بينكم اذا تستطيعون وقف القتل والشتائم والحقد والارهاب والطائفية والوحشية وبعدها نرد على هذا الكلام “.

https://twitter.com/Ronnyshalom/status/1121077243239903232

وكان الحبتور قد رد، على الهجوم العنيف الذي تعرض له عقب دعوته لتحقيق ما وصفه بالسلام مع الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات أثارت جدلا واسعا وتسببت في هجوم عنيف ضده.

وقال “الحبتور” في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر:”حصلت دعوتي للسلام مع إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم، وأقول لهؤلاء مع احترامي ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للأخوة الفلسطينيين؟”