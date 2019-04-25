خلف الحبتور
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خبير إسرائيلي يمتدح ملك الخمور الإماراتي: انت رجل حكيم وذكي ولكن العرب غير متسالمين

By خاص "وطن"
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امتدح الخبير الاسرائيلي في الشؤون الشرق أوسطية والعربية، ، رجل الخمور الاماراتي ، واصفاً اياه بـ”الرجل الحكيم والذكي”، بعد دعوته للحكومة الاماراتية للتطبيع مع .

وقال آل شالوم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( انت رجل حكيم وذكي ولكن العرب غير متسالمين مع بعضهم البعض.. يقتلون بعضهم البعض ويذبحون بعضهم البعض فيما يتحدثون حول السلام مع دولة #اسرائيل انا مع وانا ضد 😂”.

وأضاف الخبير الاسرائيلي الذي بارك تصريحات رجل الخمور الإماراتي..:” اعملوا سلام بينكم اذا تستطيعون وقف القتل والشتائم والحقد والارهاب والطائفية والوحشية وبعدها نرد على هذا الكلام “.

https://twitter.com/Ronnyshalom/status/1121077243239903232

وكان الحبتور قد رد، على الهجوم العنيف الذي تعرض له عقب دعوته لتحقيق ما وصفه بالسلام مع الإسرائيلي في تصريحات أثارت جدلا واسعا وتسببت في هجوم عنيف ضده.

وقال “الحبتور” في كلمة مصورة له بثها على حسابه بتويتر:”حصلت دعوتي للسلام مع إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم، وأقول لهؤلاء مع احترامي ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للأخوة الفلسطينيين؟”

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“ملك الخمور” خلف الحبتور: شتموني بسبب دعوتي للسلام مع إسرائيل.. ماذا حققت…

  1. هزاب يقول

    يا موقع وطن احذفوا الخبر سريعا ! وإلا سيحدث أزمة صحية ونفسية في مسقط وعمان متعهدي الهرولة والانبطاح والتطبيع والعمالة والخيانة ! بعد كل التضحيات والتصريحات والتعري للصهاينة المديح للإماراتي! خخخخخ! الحاكم المريض وجرذ السراديب في خبر كان ! خخخخخخ!

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  2. بنت السلطنه يقول

    شكله التطبيع تحت الطاوله أقوى من التطبيع على الطاله فالمطبعين تحت الطاوله تقاسموا أكل الخبز معا فصار بينهم عيش وملح والنتيجه المديح لأحبابك في ساحل عمان.

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