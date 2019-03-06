لهذا السبب دعا أكاديمي عُماني لاقتناص فرصة زيارة رئيس “الفيفا” الى السلطنة

دعا الاكاديمي العماني عبد الله باعبود، الى اقتناص فرصة زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفنتينو لسلطنة عمان، مؤخراً للسلطنة، في حال تم عرض استضافة بعض مباريات كأس العالم في قطر 2022 بالسلطنة.

وقال “باعبود” في تغريدةٍ على حسابه في تويتر إن “هذه فرصة يجب إقتناصها لما لها من مردود إيجابي على كل قطاعات الاقتصاد: من بنية تحتية وطيران وترويج وسياحة وتوظيف ورياضة “.

هل كان لزيارة رئيس الفيفا إلى #عمان علاقة لإستضافة بعض جولات كأس العالم 2022؟ هذه فرصة يجب إقتناصها لما لها من مردود إيجابي على كل قطاعات الاقتصاد: من بنية تحتية وطيران وترويج وسياحة وتوظيف ورياضة إلخ: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات https://t.co/J7QLrVl1Nu — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) March 6, 2019

واستقبل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد بمكتبه ظهر الأحد الماضي جياني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها بين الجهات المعنية بالسلطنة في مجال رياضة كرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من إعلان جياني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه جارٍ بحث مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية لدولة قطر في استضافة بعض مباريات مونديال 2022 المقرر تنظيمها في قطر.

وتأتي هذه الزيارة أيضا في وقت أكدت فيه لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية على أنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022 ، خاصة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الخاطر في تصريحات لقناة “تي أر تي” التركية أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات.