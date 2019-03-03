رئيس الفيفا يصل سلطنة عُمان بعد أن أغلقت قطر الباب في وجه الإمارات ورفضت مشاركتها في تنظيم مونديال 2022

بعد ساعات من تصريحات المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر على استحالة مشاركة الإمارات في تنظيم مونديال قطر 2022 في حالة قرر “الفيفا” زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا، وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفنتينو لسلطنة عمان.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، فقد استقبل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد بمكتبه ظهر اليوم الأحد جياني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها بين الجهات المعنية بالسلطنة في مجال رياضة كرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحضر المقابلة سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية والأمين العام والمستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي ، والشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم .

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من إعلان جياني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه جارٍ بحث مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية لدولة قطر في استضافة بعض مباريات مونديال 2022 المقرر تنظيمها في قطر.

وتأتي هذه الزيارة أيضا في وقت أكدت فيه لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية على أنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022 ، خاصة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الخاطر في تصريحات لقناة “تي أر تي” التركية أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات.