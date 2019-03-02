“شاهد” كيف هاجمت جماهير الرجاء المغربي النظام المصري وأحرجت السيسي برسالة نارية

عبر أولتراس نادي الرجاء الرياضي المغربي عن تنديده واستنكاره لإعدامات مصر، عبر لافتة رفعها بأحد المباريات حملت انتقادات لاذعة للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي.

وفي آخر مباراة لنادي الرجاء في مواجهة نادي الجيش الملكي، في إطار منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، التي جرت الأربعاء، لم يتردد أولتراس نادي الرجاء، في إدانة ما يتعرض له الشباب المصري من الاعتقالات والسجون، آخرها الإعدامات الجائرة بحق 9 معارضين.

ورفع أولتراس الرجاء لافتة كتب عليها “السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان”.

جمهور الرجاء المغربي : السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شباب مصر الشجعان pic.twitter.com/3wA0d44xXw — كابتن ماجد (@MagedGazr) March 2, 2019

وكان نظام السيسي، قد قام مؤخرا بتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة من الشبان المصريين من معارضي الانقلاب، بعد توجيه تهم تتعلق بقتل النائب العام المصري السابق، ولقي هذا الحكم استهجانا من طرف الهيئات الحقوقية الدولية، ورفضا واسعا من أغلب مكونات الشارع العربي.

"السجان واحد مع اختلاف الأزمان، من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان"

رسالة كورفا سود الرجاء من ماتش الرجاء والجيش الملكى .. pic.twitter.com/TfaRIGgQlC — HiChamRamos (@HiChamRamos4) March 2, 2019

وسبق لجمهور الرجاء أن هاجم قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي السنة الماضية، كما كانت كأس العالم للأندية في 2014، فرصة لتعبير الجمهور الأخضر، عن رفض مجزرة رابعة العدوية، والتضامن مع ضحاياها.