“شاهد” علم السعودية يجوب الدوحة في مسابقة رياضية دون تضييق أو ملاحقة أمنية كما يفعل المحاصرون

في مشهد يعكس الأخلاق القطرية الرفيعة، فتحت دولة قطر الباب على مصراعيه أمام السائق السعودي، يزيد الراجحي، للاحتفال بحلوله ثانياً في رالي قطر الصحراوي “كروس كانتري”، أولى الجولات من كأس العالم للراليات الصحراوية 2019، رافضة في الوقت ذاته خلط السياسة بالرياضة كما فعلت دول حصارها.

وفي التفاصيل؛ حلّ السعودي “الراجحي” بصحبة ملاحه الألماني ديرك فون زيتزفيتز وصيفاً للقطري ناصر العطية، المتوّج بلقب رالي بلاده، الثلاثاء، للمرة السادسة في تاريخه، في الأعوام الثمانية الأخيرة.

#يزيد_الراجحي سعودي الجنسيه .

يشارك ف رالي قطر ويحصل ع المركز الثاني ويرفع علم بلاده ويحتفل مع فريقه في وسط الدوحه .

ولَم يتم :-

١- طرده من قطر

٢- منعه من رفع علم دوله تحاصرنا

٣- شتمه او سبه او مناديته ب عيال ……

٤- طرده من الفندق

٥- سجنه وتلبيسه تهمه



قطر تتعامل بالأخلاق 🇶🇦 pic.twitter.com/oHxxla4FTf — حمد الكبيسي (@KubaisiHamad) February 27, 2019

واحتفل السائق السعودي مع فريقه بإنجازه الرياضي حاملاً علم بلاده في قلب الدوحة، دون أي تضييق أو مطاردة أو إرهاب من السلطات القطرية، على غرار ما فعلته الإمارات وشرطتها في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي أُسدل الستار عليها مطلع فبراير الجاري.

الصورة واضحة الملامح

فمن يا ترى بلد التسامح#يزيد_الراجحي

المتسابق السعودي يدخل

قطر بدون تأشيرة ويشارك

بكل أريحية وترحيب في رالي

قطر الصحراوي ويفوز بالمركز

الثاني ويرفع علم بلده بدون

مضايقات في قطر المحاصرة

من قبل بلده !!!

هنا يتفوق البلد الصغير على

البلاد الكبيرة في الأخلاق pic.twitter.com/wBRDkJbRo3 — ndo7a (@ndo7a) February 26, 2019

وقامت السلطات الإماراتية باعتقال مواطن بريطاني وسحله لارتدائه قميص منتخب قطر في أبوظبي، ولم يفرج عنه إلا بعد ضغط دولي كبير وتدخل منظمات حقوقية.

وأشاد رواد مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بتعامل قطر الراقي مع السائق القطري، وأثنوا على رفض الدوحة بشكل قاطع “خلط السياسة بالرياضة”، كما فعل جيرانها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017.