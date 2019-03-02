الكشف عن مفاجآت جديدة في كارثة “محطة مصر”

كشفت مصادر مطلعة داخل سكك حديد مصر، عن مفاجآت جديدة في واقعة حادث محطة مصر، والذي أسفر عن مصرع 22 مواطنا وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن هناك 3 جرارات متضررة، فضلاً عن قطار الإسكندرية رقم 911.

وكان النائب العام، ذكر في بيانه الأول، أن الحادث وقع إثر حريق بمحطة مصر نتيجة تصادم الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأنه في أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305، في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأول كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة زميله الذي قام بالعودة للخلف، لفك التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة.

ولم يتطرق البيان الثاني للنائب العام في 28 فبراير الماضي، إلى قائد الجرار 2310، حيث ذكر البيان أنه تم حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر، وهم: “سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط” لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة “الشروق”، أنه وفقا للمعاينات وبيان النائب العام الأول تبين أن الجرار رقم 2310 هو مرتكب الحادثة، موضحة أن القطار رقم 2302 كان من المقرر أن يقوم بسحب القطار رقم 911 المتجه إلى الإسكندرية وقت وقوع الحادث إلا أنه تأخر عن إنقاذ قطار الإسكندرية الموجود على الرصيف المجاور للحادث.

وكانت نيابة شمال القاهرة أمرت بحجز سائق القطار رقم 2310 المتسبب في الحادث لحين ورود التحريات وأمرت النيابة بإجراء تحليل دم لسائق القطار.

وأشارت المصادر إلى أنه عقب الحادث تم استبدال القطار رقم 911 بالقطار رقم 89 لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية أن علاء فتحي سائق القاطرة، المتهم الرئيسي في القضية، تم إيقافه قبل 6 أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة.

وعن التحليل النفسي لشخصية السائق في مقطع الفيديو، قالت الدكتورة هدي العيسوي، خبيرة الطب النفسي، إن “السائق ظهر على قدر عال من التبلد وعدم تقديره للكارثة قدر حجمها الطبيعي، موضحة أن السائق يهرب من تحمل المسؤولية وحده”.

وأضافت العيسوي، أن السائق من المرجح أن يكون يعاني من عدد من المشكلات النفسية منها “الاكتئاب السوداوي” والذي يتسبب في عدم تقدير أرواح الآخرين، واضطراب التوتر ومشاعر الضيق.