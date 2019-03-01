تطوّر مفاجئ.. طائرة بوتفليقة عادت من جنيف للجزائر دون وجوده على متنها!

قال مصدر رسمي جزائري إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.

وأضاف المصدر أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.وفقاً لـ”يورونيوز”

وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من مارس-آذار وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً يوم الخميس الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.

وشهدت العاصمة الجزائرية، الجمعة، مسيرات سلمية غير مسبوقة من حيث حجمها للجمعة الثانية على التوالي أين خرج عشرات الآلاف وفق تقديرات لوسائل إعلام محلية احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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