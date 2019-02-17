محمد بن راشد
الهدهد

وزير دفاع عُمان حمل هذه الرسالة من السلطان قابوس للشيخ خليفة.. هذا ما حدث في اجتماع مع حاكم دبي

By وطن
0

نقل وزير الدفاع العُماني ، رسالة بن سعيد للشيخ آل نهيان رئيس خلال زيارته الحالية للإمارات.

“البوسعيدي” نقل تحيات السلطان قابوس بن سعيد للشيخ خليفة بن زايد، وتمنياته له وللشعب الإماراتي بدوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العُماني بالشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي كل على حدة.

وقام اليوم بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شارك خلالها في حفل افتتاح معرض ومؤتمرالدفاع الدولي (آيدكس 2019م) والذي تقام فعالياته في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 21 من الشهر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من  حاكم دبي.

وقام البوسعيدي والوفد العسكري المرافق بزيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات والأجهزة العسكرية التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية من مختلف الدول المشاركة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هكذا ردّ “بن علوي” على هواجس البعض التي أثيرت بشأن دور سلطنة عُمان…

فيديو

فيديو| إشادة بشبان عُمانيين انقذوا “ماعز” علِقَت على قمم جبال مسندم..…

الهدهد

“شاهد” وزير الخارجية العُماني يحرج مذيعاً إسرائيلياً في وارسو.. هذا ما…

الهدهد

كبير المفاوضين الفلسطينيين يكشف هدف لقاء وزير الخارجية العُماني…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.