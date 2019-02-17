وزير دفاع عُمان حمل هذه الرسالة من السلطان قابوس للشيخ خليفة.. هذا ما حدث في اجتماع مع حاكم دبي

نقل وزير الدفاع العُماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، رسالة السلطان قابوس بن سعيد للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات خلال زيارته الحالية للإمارات.

“البوسعيدي” نقل تحيات السلطان قابوس بن سعيد للشيخ خليفة بن زايد، وتمنياته له وللشعب الإماراتي بدوام التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العُماني بالشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي كل على حدة.

وقام اليوم بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شارك خلالها في حفل افتتاح معرض ومؤتمرالدفاع الدولي (آيدكس 2019م) والذي تقام فعالياته في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 21 من الشهر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من حاكم دبي.

وقام البوسعيدي والوفد العسكري المرافق بزيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات والأجهزة العسكرية التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية من مختلف الدول المشاركة.