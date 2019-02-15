فيديو| كان بداخلها امرأة .. سعودي يسرق سيارة في 5 دقائق وهذا ما حدث!!

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو، وهو يسطو على مركبة أثناء وجود امرأة بداخلها.

وكان سعوديّ تقدم ببلاغٍ إلى الجهات الأمنية، يفيد فيه بأن شخصاً مجهولاً أرغم زوجته تحت تهديد السلاح على مغادرة سيارته أثناء توقفها في وضع التشغيل ثم سرقها.

ويظهر في الفيديو لحظة قيام السارق بتشغيل السيارة، وإجبار المرأة التي كانت بداخلها على النزول منها، ثم تحرّك بها سريعاً للخلف، ولولا لطف الله لصدمها بسيارة ثانية .

وأفاد المتحدث باسم شرطة الرياض مقدم شاكر التويجري أن الجاني مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، مشيراً إلى أنّ مواطناً آخر كان بمعيته عند القبض عليه، وكانا يستقلان مركبة جرى تركيب لوحات مسروقة عليها وتغيير معالمها.