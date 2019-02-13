“شاهد” طبيبة سعودية في مستشفى الملك فيصل تشكك بـ”ماء زمزم”.. هذا ما قالته وفجر جدلاً واسعاً

تسببت الدكتورة السعودية خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في جدل واسع بمواقع التواصل بعد تشكيكها بـ”ماء زمزم” الذي حدث الرسول عن فوائده الشفائية.
“الكريع” وفي لقاء تلفزيوني لها ببرنامج ”في الصورة“ الحواري على قناة ”روتانا خليجية“ دفع وزارة الصحة السعودية للتعليق على الأمر، قالت إن شرب ماء زمزم ضار لمريض السرطان.
وعللت الدكتورة بقولها، إن ماء زمزم ضار بسبب نسبة ملوحته المرتفعة.
وبدت الطبيبة الكريع، والعضو السابق في مجلس الشورى، مدركةً لكون حديثها عن ماء زمزم قد يتسبب بجدل واسع، لتستدرك قائلةً: إن ”ماء زمزم لمرضى السرطان غير مفيد“.
وأكدت الكريع على مكانة الروحانيات في مساعدة المريض على مقاومة آلامه ومحاولة الاستجابة للعلاج، لكنها قالت إن بإمكان مرضى السرطان استخدامه في الغسيل وليس شربه.
وقال الدكتور يوسف البدر، الذي يعرف نفسه كطبيب متخصص في الطب الحيوي، في رده على حديث الكريع عن ماء زمزم: ”كلام غير علمي إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، ولا تنمو في الوسط القلوي، وماء زمزم ماء قلوي بامتياز“.
وعلق الدكتور علاء الرحيلي على حديث مواطنته وزميلته في المهنة: ”ماء زمزم قلوي وغني بالمعادن المنوعة وقد يكون أداة قوية واعدة مساعدة لعلاج السرطان، وأشارت دراسة حديثة، 2017، إلى أنه قد تكون له فعالية لعلاج سرطان الرئة. وأشارت أيضًا دراسة أخرى منشورة في مجلة السرطان إلى أنه قد يكوم لماء زمزم تأثير مضاد لسرطان الثدي. ودراسة ثالثة متعلقة بسرطان القولون“.
بعتقد حان ألوقت أن نقفل الصيدليات ونبيع ماء زمزم بدل عن الأدويه .. يا جهله هي تقول ماء زمزم غير مفيد .. اذا انتو دكاتره اثبتوا لنا أن ماء زمزم يشفي من السرطان ، الموضوع سهل جدا يعني ..اتفضلوا
يا منذل اقراء المقال قبل ان تعلق كذبابة تبحث عن القذارة لتاكل منها
يقول لك الخبر ان هنالك اطباء و باحثون ردو عليها و ذكروا ان كلامها غير صحيح مع الادلة و الدراسات بان اماء زمم قولي و ليس حامضي كما تدعي هذه الكلبة
Mutaz, يا سيد معتز, بما انت إتهمت الآخرين بالجهل, ولأنك يبدو عليك نت فاهم جداً, أنا أقول لك, يا فاهم يبدو أنك لا تجيد العربية, او انك مشحون بالافكار المسبقة او لك إتجاه لاديني/معادي للدين, يافاهم يا معتز الامر يختص مرض السرطان, الدكتورة قالت بان ما زمزم غير مفيد لمرض السرطان وهي لم تثبت ذلك ولكنك اثبت ذلك عن بعد!؟ ثم هناك دكتور آخر, انت لست دكتور, رد عليها وقال العكس تماماً واسند كلامه الى دراسات علمية!؟ يعني ربما هو كلامه منطقي وعلمي اكثر من كلام الدكتورة التي كلامها لم يستند الى دراسة علمية, صحيحة أم غير صحيحة! يا فاهم تعلم شئ في الحياة وكن متواضعاً ولا تتهم احد بالجهل وبما لم يقله, اسألك, من قال لا تذهبوا الى الصيدليات ولا تشتروا الادوية ولا تداووا, فقط اشربوا ماء زمزم؟
هل تعلمون أنه مفيد ومفيد بامتياز
باتباع حمية غذائية خالية من الدهون والبروتينات
تعتمد على الخضروات والماء فقط هذه الحمية جربها احد المرضى اسمه مصعب الربيعي وهو عراقي شفي تماما من الاورام السرطانية عندما اتبع هذه الحمية ولا أنصح أحد بالكيماويات ﻷنه سم قاتل ببطء ونسأل الله الشفاء والعافية لنا ولمرضى المؤمنين والمؤمنات ابحثوا عنها في جوجل لتتأكدوا