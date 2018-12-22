سفارة السعودية
سفارة السعودية
الهدهد

هكذا علّقت مُغرّدة عُمانية معروفة على وثيقة الخارجية المصرية لـِ”شراء” صحفيين عُمانيين لاستهداف قطر

By وطن
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علّقت المغرّدة العُمانية المعروفة شيماء الوهيبية، على وثيقة الخارجية المصرية المسرّبة، والتي تشير إلى أن السفير السعودي في اقترح على نظيره المصري دعوة كبار الصحفيين العُمانيين لزيارة لإبراز ما سماه الدور السلبي لقطر.

وبحسب الوثيقة -التي نشرها حساب “نافذ” عبر تويتر- فإن السفير السعودي الذي استعان بالنظام المصري ـ كون جهاز مخابراته خبير بتوجيه الصحافيين ـ وصف بـ”الوجه الأكثر قبولا لدى سلطنة عُمان” في إقرار ضمني منه بضعف تأثير على جارتها الخليجية عُمان.

وقالت “الوهيبية” في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” مُعلّقةً على الوثيقة: “الا ليتهم يعلمون بأن الصحفيين العمانيين ليسو للبيع وأقلامهم ليست للإيجار”.

وأفادَ الحساب الذي نشر الوثيقة أنّ القرار المصري جاء بتجاهل المقترح السعودي، والاكتفاء بتوجيه سفيرهم في مسقط بتكثيف نشاطه مع الصحفيين العُمانيين واصفاً بعدم تمتّعه بقدر عال من الاستقلالية.

ولا يُمكن لـ”وطن” التأكد من صحة الوثيقة المنشورة.

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