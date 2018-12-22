هكذا علّقت مُغرّدة عُمانية معروفة على وثيقة الخارجية المصرية لـِ”شراء” صحفيين عُمانيين لاستهداف قطر

علّقت المغرّدة العُمانية المعروفة شيماء الوهيبية، على وثيقة الخارجية المصرية المسرّبة، والتي تشير إلى أن السفير السعودي في مسقط اقترح على نظيره المصري دعوة كبار الصحفيين العُمانيين لزيارة القاهرة لإبراز ما سماه الدور السلبي لقطر.

وبحسب الوثيقة -التي نشرها حساب “نافذ” عبر تويتر- فإن السفير السعودي الذي استعان بالنظام المصري ـ كون جهاز مخابراته خبير بتوجيه الصحافيين ـ وصف مصر بـ”الوجه الأكثر قبولا لدى سلطنة عُمان” في إقرار ضمني منه بضعف تأثير السعودية على جارتها الخليجية عُمان.

وقالت “الوهيبية” في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” مُعلّقةً على الوثيقة: “الا ليتهم يعلمون بأن الصحفيين العمانيين ليسو للبيع وأقلامهم ليست للإيجار”.

الا ليتهم يعلمون بأن الصحفيين العمانيين ليسو للبيع وأقلامهم ليست للإيجار https://t.co/oMuh77TuEV — 💫🇴🇲 شيماء الوهيبية 🇴🇲💫 (@S__W__H) December 22, 2018

وأفادَ الحساب الذي نشر الوثيقة أنّ القرار المصري جاء بتجاهل المقترح السعودي، والاكتفاء بتوجيه سفيرهم في مسقط بتكثيف نشاطه مع الصحفيين العُمانيين واصفاً الاعلام العُماني بعدم تمتّعه بقدر عال من الاستقلالية.

ولا يُمكن لـ”وطن” التأكد من صحة الوثيقة المنشورة.