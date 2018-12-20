منصور العتيبي
الهدهد

“شاهد” مندوب الكويت في مجلس الأمن يجلط دول الحصار خلال جلسة مناقشة أنفاق حزب الله.. هذا ما قاله

By وطن
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في موقف لقي ردود فعل مرحبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين لحزب الله، اعتبر مندوب الدائم لدى ، ، أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في ليست إرهابا، مؤكدا على أن لدى حقا مشروعا في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العتيبي خلال الجلسة الطارئة التي عقدها ، مساء الأربعاء، لمناقشة موضوع “أنفاق ” العابرة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا على أن حادثة الأنفاق الأخيرة تسعى لـ”تضخيمها أمنيا وسياسيا وحتى عسكريا”.

وتابع المندوب الكويتي يقول: “ففي حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق”.

وتحدث العتيبي عن 2000 ساعة من التحليق في الأجواء اللبنانية وانتهاكات عبر أجهزة التجسس على جانبي الحدود، ودان انتهاكات (إسرائيل) لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً وطلب من المجلس وضع حد لها مؤكداً أن للبنان الحق في تحرير أراضيه،  ولا يمكن اعتبار ذلك عملاً إرهابياً.

وشدد العتيبي على “حق لبنان بمقاومة أي اعتداء إسرائيلي بالوسائل المشروعة”، مؤكدا على “ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي”، على اعتبار أن هذه المقاومة “حق أقرته المواثيق الدولية”.

ولفت المندوب الكويتي إلى أنه “على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب “بحالة الهدوء المستمرة والتي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل”.

وجرى مساء الأربعاء عقد جلسة مجلس الأمن بطلب من إسرائيل والولايات المتحدة وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي عملية “درع الشمال” لتدمير الأنفاق التي قالت إن “حزب الله” حفرها من أجل التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية لخوض هجمات إرهابية ضد الدولة العبرية.

جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن "أنفاق حزب الله"

جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن "أنفاق حزب الله"

Posted by RT Arabic on Wednesday, December 19, 2018

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