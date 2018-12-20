“شاهد” مندوب الكويت في مجلس الأمن يجلط دول الحصار خلال جلسة مناقشة أنفاق حزب الله.. هذا ما قاله

في موقف لقي ردود فعل مرحبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين لحزب الله، اعتبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في لبنان ليست إرهابا، مؤكدا على أن لدى لبنان حقا مشروعا في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العتيبي خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، لمناقشة موضوع “أنفاق حزب الله” العابرة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا على أن حادثة الأنفاق الأخيرة تسعى إسرائيل لـ”تضخيمها أمنيا وسياسيا وحتى عسكريا”.

وتابع المندوب الكويتي يقول: “ففي حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق”.

وتحدث العتيبي عن 2000 ساعة من التحليق في الأجواء اللبنانية وانتهاكات عبر أجهزة التجسس على جانبي الحدود، ودان انتهاكات (إسرائيل) لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً وطلب من المجلس وضع حد لها مؤكداً أن للبنان الحق في تحرير أراضيه، ولا يمكن اعتبار ذلك عملاً إرهابياً.

وشدد العتيبي على “حق لبنان بمقاومة أي اعتداء إسرائيلي بالوسائل المشروعة”، مؤكدا على “ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي”، على اعتبار أن هذه المقاومة “حق أقرته المواثيق الدولية”.

ولفت المندوب الكويتي إلى أنه “على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم” على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب “بحالة الهدوء المستمرة والتي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل”.

وجرى مساء الأربعاء عقد جلسة مجلس الأمن بطلب من إسرائيل والولايات المتحدة وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي عملية “درع الشمال” لتدمير الأنفاق التي قالت إن “حزب الله” حفرها من أجل التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية لخوض هجمات إرهابية ضد الدولة العبرية.