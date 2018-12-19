6 آلاف جنيه شهريا و”بط وحمام ونعام”.. المصريون سيفضلون دخول السجن بعد تصريحات هذا المسؤول

تسببت تصريحات مسؤول بوزارة الداخلية عن أحوال قطاع السجون بالدولة، في سخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، زعم في تصريحاته المثيرة للجدل والتي نشرتها صحف مصرية، أن السجين في بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف أنه يوجد فى السجون “بط وحمام ونعام ” ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأشار إلى أن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

وكان الإعلامي أحمد موسى المقرب من السلطة سبق وصرح بأن بعض السجناء يعملون في مهن منتجة مقابل تقاضي راتب، حيث يصل دخل بعض السجناء إلى 6 آلاف جنيه.

يأتي ذلك فيما يشكو ذوو سجناء سياسيين من أوضاعهم داخل السجون.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

ولم تعلن وزارة الداخلية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد “السجناء السياسيين”، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.