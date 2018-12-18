أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الهدهد

“شاهد” نشطاء يتداولون فيديو “لافت” لأمير قطر قبيل انطلاق احتفالات اليوم الوطني

By وطن
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قبل ساعات من انطلاق احتفالات الدوحة بعيدها الوطني، ظهر وهو يقود سيارته بنفسه في شوارع الدوحة، الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقطع فيديو لأمير وهو يقود سيارته بنفسه وبدون حراسة، مما يؤكد على حب له وإحساسه الكبير بالأمان في وسط أبناء شعبه.

ومن المقرر أن تنطلق ظهر اليوم الثلاثاء الفعاليات الكبرى التي تتوج احتفالات قطر بيومها الوطني.

ويأتي احتفال قطر بيومها الوطنيّ، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها من قبل 3 دول خليجية “السعودية، ، البحرين”، وتعنت هذه الدول في التجاوب مع كلّ المبادرات التي تُطرح لحل الأزمة.

واحتضنت العديد من المؤسسات والهيئات فعاليات احتفالية ثقافية وفنية متنوعة منذ أيام، منها درب الساعي والمؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” وغيرها.

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