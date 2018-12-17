حياتنا

هذه حقيقة ما يُتداول في سلطنة عُمان عن محل يقوم بتحضير لحوم القطط والحمير!

By وطن
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نفت المديرية العامة للبلديات الإقليمية ومواد المياه بمحافظة ⁧‫شمال الشرقية بسلطنة عمان‬⁩ صحة ما يُتداول حول إغلاق محل يقوم بإعداد وتحضير لحوم القطط والحمير. ⁧‫

وجاء في منشور للمديرية بأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن غلق محل يقوم بإعداد وتحضير لحوم الحمير والقطط غير صحيح فقد تم مداهمة سكنات عمال يقومون بإعداد وتحضير اللحوم (المشــاكيـك) في غرف تفتقر للاشتراطات الصحية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت المديرية إلى عدم تداول مثل هذه الرسائل المشبوهة وأخذ الخبر من مصدره والخاص بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية.بحسب موقع “أثير” العُمانيّ 

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