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“شاهد” السفير المصري في سلطنة عمان يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمصريين القادمين إلى السلطنة.. هذا ما قاله

By وطن
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حذر في من انتشار ظاهرة التأشيرات المزورة مؤخرا من خلال شركات السياحة.

وقال “غنيم” في مقابلة مع موقع “الشبيبة” العماني أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل كثيرة بسبب مكاتب السياحة التي تقوم بإصدار تأشيرات مزورة أو تأشيرات “في غير محلها” إلى سلطنة عمان، مؤكدا على أن تأشيرة السياحة للسلطنة لا تخول حاملها بالعمل في السلطنة.

وطالب “غنيم” القادمين المصريين لسلطنة عمان بأن تكون التأشيرة للهدف المراد فقط، مؤكدا بأن لدى السفارة رصد للشركات السياحية التي تقوم بعمليات النصب والتضليل.

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  1. ABDULAZIZ SAUD يقول

    عناوينكم مضللة واصبحت لا اطيق ان افتحها
    لأنها لا تخدم لب المقال
    ما في داعي الى هذا الجذب للمقال بهذه الصورة
    اختاروا العنوان يوفي حق المقال

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