“شاهد” السفير المصري في سلطنة عمان يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمصريين القادمين إلى السلطنة.. هذا ما قاله

حذر السفير المصري في سلطنة عمان محمد غنيم من انتشار ظاهرة التأشيرات المزورة مؤخرا من خلال شركات السياحة.

وقال “غنيم” في مقابلة مع موقع “الشبيبة” العماني أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل كثيرة بسبب مكاتب السياحة التي تقوم بإصدار تأشيرات مزورة أو تأشيرات “في غير محلها” إلى سلطنة عمان، مؤكدا على أن تأشيرة السياحة للسلطنة لا تخول حاملها بالعمل في السلطنة.

وطالب “غنيم” القادمين المصريين لسلطنة عمان بأن تكون التأشيرة للهدف المراد فقط، مؤكدا بأن لدى السفارة رصد للشركات السياحية التي تقوم بعمليات النصب والتضليل.