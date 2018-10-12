في إشارةٍ منه إلى ما حدث مع الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصليّة بلاده في اسطنبول، قال الكاتب والمفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، إن “مركب الغرور والحماقة والحقد، المميت، مفتاح سحري لفهم أفعال كثيرة محيرة في منطقتنا”.

وقال في تغريدةٍ له عبر حسابه في “تويتر”، تابعتها “وطن” إنّ “البعض يحار في تفسير سبب الاغتيال في قنصلية دولة ذات سيادة، والذي يفضح الفاعل، مع أنّ الاغتيال السهل مجهول الهوية كان متاحا في أي شارع. ربما أرادوا خطفه بغطاء الحقائب الدبلوماسية”.

يحار البعض في تفسير سبب الاغتيال في قنصلية دولة ذات سيادة، والذي يفضح الفاعل، مع أن الاغتيال السهل مجهول الهوية كان متاحا في أي شارع. ربما أرادوا خطفه بغطاء الحقائب الدبلوماسية، وربما هو مركب الغرور\ الحماقة\ الحقد. هذا المركب المميت مفتاح سحري لفهم أفعال كثيرة محيرة في منطقتنا. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وقال في تغريدةٍ أخرى: “الأنظمة الحاكمة (بغض النظر عن طبيعتها) التي تخشى الكلام سواء أكان صحيحا أم خاطئا، عميقا أم سطحيا، مبتذلا ومنحولا أم أصيلا، تحريضيا أم ساخرا أم ناصحا، هي أنظمة ضعيفة. إن استخدام القوة ضد الكلام دليل ضعف، مهما بدت القوة مفرطة ومخيفة. فالقوي لا يخشى الكلام”.

الأنظمة الحاكمة (بغض النظر عن طبيعتها) التي تخشى الكلام سواء أكان صحيحا أم خاطئا، عميقا أم سطحيا، مبتذلا ومنحولا أم أصيلا، تحريضيا أم ساخرا أم ناصحا، هي أنظمة ضعيفة. إن استخدام القوة ضد الكلام دليل ضعف، مهما بدت القوة مفرطة ومخيفة. فالقوي لا يخشى الكلام. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأثارت تغريدتا المفكر العربي عزمي بشارة، الذباب الإلكتروني، الذين راحوا كعادتهم إلى شتمه، ولم يخلُ الهجوم عليه من شتم دولة قطر وقناة الجزيرة وإعلامييها.