تزامنا مع كشف وسائل الإعلام التركية عن صور وأسماء الشخصيات السعودية التي تواجدت داخل القنصلية السعودية مع وجود الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد حضورهم على متن طائرتين خاصتين، كشف ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن طبيعة ووظائف بعض الأسماء التي تم الاشتباه.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فإن من بين الأسماء التي يشتبه بأن لها علاقة بجريمة اختفاء “خاشقجي”، الضابط في القوات الخاصة السعودي نايف حسن العريفي.

One of the names published by @ragipsoylu of the 15 Saudi nationals traveled to Turkey on the day @JKhashoggi disappeared, matches a Facebook profile of an officer in the Saudi special forces: Please meet Naif Hasan S. Alarifi pic.twitter.com/2BXb5xyFk3 — Qutaiba (@Qattouby) October 9, 2018

ومن بين الاسماء التي ذكرت هو العميد منصور عثمان أبا حسين الذي يشغل منصبا هاما في الدفاع المدني السعودي.

Another one of the 15 Saudis traveled to Turkey: Mansur Othman M. Abahuseyin. A lieutenant colonel in the so-called Saudi "Civil Defense" according to this news article from AL-Sharq newspaper https://t.co/lwB2ilIOaD (last one to the left) pic.twitter.com/UCV2QZFwUB — Qutaiba (@Qattouby) October 9, 2018

كما من بين المشتبهبن، الضابط في القوات الجوية السعودية وليد عبد الله الشريف، والذي أصدر محمد بن سلمان قرارا خاصة بترقيته في شهر مارس/آذار من العام الماضي من رتبة نقيب إلى رتبة رائد.

Please meet number 8 on the list Waleed Abdullah M. Al-Shehri, an air force officer who was promoted by MBS just to be a major last yearhttps://t.co/CMuYh64nCGhttps://t.co/txBvXkPJ5i

So far 5 are identified pic.twitter.com/DJSsCoBmo3 — Qutaiba (@Qattouby) October 9, 2018

وأيضا ظهر اسم الملازم في الطيران الملكي السعودي مشالي سعد البستاني.

Via @iyad_elbaghdadi: #1 on the list (Mishal Saad Albostani) a lieutenant at Royal Saudi Airforce. Studied at the University of Louisville. https://t.co/lZo7I3WoXX pic.twitter.com/9beBX0LhLw — Qutaiba (@Qattouby) October 9, 2018

ومن بين المشتبهين أيضا، ثائر غالب الحربي الذي تمت ترقيته ليكون ملازما للدفاع عن قصر محمد بن سلمان الذي تعرض لهجوم في شهر أكتوبر/تشرين اول العام الماضي في جدة.

Please meet #10: Thaar Ghaleb T. Alharbi. He was promoted to be a lieutenant fro defending MBS Palace that was attacked in Jeddah October last yearhttps://t.co/4VNGI3DgnI pic.twitter.com/jJZjU8l6Wt — Qutaiba (@Qattouby) October 9, 2018

وكشف الناشطون أيضا عن وظيفة محمد سعد الزهراني، الذي يعد أحد أفراد الحراسة الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان.

Tweet says: "Mohammad Saad Al Zahrani with the Deputy Crown Prince", suggests he's a member of the Royal Guard. If my hunch is correct that would mean it's this guy seen with MBS here pic.twitter.com/YURrZY95Oj — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) October 9, 2018

كما من بين المشتبهين، العقيد في الاستخبارات السعودية ماهر مطرب، والذي سبق وأن عمل لمدة سنتين في السفارة السعودية في لندن.

ماهر مطرب عقيد في الاستخبارات السعودية وسبق ان عمل في السفارة السعودية في لندن لمدة سنتين وبعدها غادر وحل محله المقدم راجح البقمي كمديرا لمكتب الاستخبارات في السفارة pic.twitter.com/yYwurswlLX — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

وكان لافتا وجود العقيد صلاح محمد الطبيقي الذي يشغل منصب مدير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام في السعودية، الامر الذي يعزز فرضية مقتل “خاشقجي” داخل القنصلية.

وفي هذا السياق، رصدت “وطن”، تهنئة تم تقديمها له من قبل حساب “سفراء جازان” على “تويتر” الذي يرأسه فخريا الامير تركي بن محمد آل سعود، ناشرا صورته ومناصبه التي يتقلدها.