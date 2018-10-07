كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” بأن أحد الاشخاص الخمسة عشر الذين قدموا للقنصلية السعودية في إسطنبول لحظة وجود الكاتب الصحفي جمال خاشقجي قبل أيام، مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدا بأنه دخل تركيا باسم مستعار.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أحد الأشخاص الخمسة عشر الذين ذكرت السلطات التركية وصولهم تركيا بالتزامن مع اختفاء جمال خاشقجي ثم مغادرتهم هو شخصية مقربة جدا من محمد بن سلمان وقد يكون هو الذي أدار العملية، وإن صح ذلك فهذا سبب الطريقة غير المهنية التي تمت بها العملية لأنه معروف بغبائه * دخل تركيا باسم آخر طبعا”.

أحد الأشخاص الخمسة عشر الذين ذكرت السلطات التركية وصولهم تركيا بالتزامن مع اختفاء جمال خاشقجي ثم مغادرتهم هو شخصية مقربة جدا من محمد بن سلمان وقد يكون هو الذي أدار العملية، وإن صح ذلك فهذا سبب الطريقة غير المهنية التي تمت بها العملية لأنه معروف بغبائه

* دخل تركيا باسم آخر طبعا — مجتهد (@mujtahidd) October 7, 2018

وكانت مصادر أمنية تركية، قد كشفت السبت، أن 15 سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول على متن طائرتين، وتواجدوا بالقنصلية السعودية بالتزامن مع وجود الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيها.

وأضافت المصادر، للأناضول، أن المسؤولين عادوا في نفس اليوم إلى البلدان التي قدموا منها.

وأكدت أن “خاشقجي” لم يخرج من القنصلية السعودية بعد دخوله إليها لإنهاء معاملة تتعلق بالزواج.

وبعد وقت قصير من حديث المصدر التركي لـ”الأناضول”، قال مصدر مقرّب من الحكومة التركية لوكالة “فرانس برس” السبت إنّ الشرطة التركية تعتقد أنّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء في اسطنبول، قُتل في القنصلية السعودية.

وأوضح المصدر “الشرطة تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحافي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه”.