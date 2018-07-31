سخر الكاتب والسياسي اليمني المعروف من الموقف المحرج الذي وضع به والإمارات، عقب تصريحاته اليوم بأنه مستعد للقاء قادة ـ العدو الأول للسعودية بالمنطقة ـ بأوي وقت ودون شرط.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم، الإثنين، استعداده للقاء القادة الإيرانيين.

 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية في خبر عاجل أن “ترامب” أبدى استعداده للقاء “في أي وقت ومن دون شروط مسبقة”.

 

ودون “الضالعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من السعودية والإمارات عقب تصريحات “ترامب”:”#ترامب باع البقر بدون شروط ضاعت فلوسكم وايران ستبتلعكم بدعم ترامب من تآمر على #اليمن ودمره لن نتعاطف معه”

 

 

وتابع في تغريدة أخرى:”#ترامب سيذبح البقر بعد حلبها وهم مشغولين بسحب مونديال #2022 ، ترامب هو الذي سيخلص المنطقة من شر #السعودية و #

 

واختتم “الضالعي” تغريدته بالقول:”لن تستقر دول المنطقة والعرب الا بتغيير النظام في #ايران والسعودية والامارات”

 

 

وكان الرئيس الإيراني حذر نظيره الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قائلا “لا تعبث بذيل الأسد”، فيما كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه بتويتر “نحن هنا منذ ألفية وتابعتا سقوط إمبراطوريات عمرها أكبر من دول كثيرة… فاحذروا!”.

 

وتبع ذلك إعلان إيراني بأن روحاني رفض 8 مرات دعوة ترامب لعقد قمة بينهما.

 

وبعد العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من ، أكد روحاني أن بلاده لديها كل الوسائل لمواجهة العقوبات، وعلى سبيل المثال ربما يكون منها إغلاق مضيق هرمز.