سخر الكاتب والسياسي اليمني المعروف عباس الضالعي من الموقف المحرج الذي وضع به الرئيس الأمريكي السعودية والإمارات، عقب تصريحاته اليوم بأنه مستعد للقاء قادة إيران ـ العدو الأول للسعودية بالمنطقة ـ بأوي وقت ودون شرط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الإثنين، استعداده للقاء القادة الإيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية في خبر عاجل أن “ترامب” أبدى استعداده للقاء “في أي وقت ومن دون شروط مسبقة”.

ودون “الضالعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من السعودية والإمارات عقب تصريحات “ترامب”:”#ترامب باع البقر بدون شروط ضاعت فلوسكم وايران ستبتلعكم بدعم ترامب من تآمر على #اليمن ودمره لن نتعاطف معه”

ترمب: مستعد للقاء قادة #إيران إذا أرادوا ذلك وفي أي وقت ودون شروط.

—-#ترامب باع البقر بدون شروط

ضاعت فلوسكم وايران ستبتلعكم بدعم ترامب

من تآمر على #اليمن ودمره لن نتعاطف معه — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 30, 2018

وتابع في تغريدة أخرى:”#ترامب سيذبح البقر بعد حلبها وهم مشغولين بسحب مونديال #قطر2022 ، ترامب هو الذي سيخلص المنطقة من شر #السعودية و #الامارات ”

واختتم “الضالعي” تغريدته بالقول:”لن تستقر دول المنطقة والعرب الا بتغيير النظام في #ايران والسعودية والامارات”

#ترامب سيذبح البقر بعد حلبها وهم مشغولين بسحب مونديال #قطر2022 .

ترامب هو الذي سيخلص المنطقة من شر #السعودية و #الامارات

لن تستقر دول المنطقة والعرب الا بتغيير النظام في #ايران والسعودية والامارات — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 30, 2018

وكان الرئيس الإيراني حذر نظيره الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قائلا “لا تعبث بذيل الأسد”، فيما كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه بتويتر “نحن هنا منذ ألفية وتابعتا سقوط إمبراطوريات عمرها أكبر من دول كثيرة… فاحذروا!”.

وتبع ذلك إعلان إيراني بأن روحاني رفض 8 مرات دعوة ترامب لعقد قمة بينهما.

وبعد العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أكد روحاني أن بلاده لديها كل الوسائل لمواجهة العقوبات، وعلى سبيل المثال ربما يكون منها إغلاق مضيق هرمز.