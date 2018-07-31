أعاد المواطنون التذكير بحملة مقاطعة شركة المراعي السعودية عبر موقع “تويتر” بعد إقدامها على رفع أسعار منتجاتها، في وقت كانوا قد طالبوا سابقاً بعودتها عن استغلال المواطنين.

ويبدو أن “فخر الصناعة السعودية” باتت في مهب الرياح، إذ بات واضحاً أن السعوديين يرفضون قطعاً استمرار المراعي في رفع أسعار منتجاتها بحجة تكاليف الإنتاج.

وأطلق المغردون وسماً بعنوان “أنا ما زلت مقاطع المراعي” ورصده “وطن” جددوا فيه موقفهم الرافض لاستغلال الشركة للمواطنين داعين إلى البحث عن بدائل لشركات وطنية أخرى.

ونشر تركي الشلهوب مقطع فيديو تحدث فيه: ” أن حملات المقاطعة الأرجنتينية خفضت سعر البيض 75%. والهنود هزّوا اقتصاد بريطانيا العظمى بالمقاطعة لذا فالمقاطعة أفضل طريقة لتأديب الجشعين”.

📌 المقاطعة الأرجنتينية خفضت سعر البيض 75%.

📌 والهنود هزّوا اقتصاد بريطانيا العظمى بالمقاطعة.

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المقاطعة أفضل طريقة لتأديب الجشعين.#انا_مازلت_مقاطع_المراعي pic.twitter.com/TT929VVtt1 — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) July 31, 2018

وقال صادق الشهاب: ” من فوائد المقاطعة عرفنا منتجات ذات جودة عالية: حليب الصافي وزبادي ريان وعصيرات ندى ونادك”.

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي

من فوائد المقاطعة عرفنا منتجات ذات جودة عالية حليب الصافي

زبادي ريان

عصيرات ندى و نادك — sadeq alshahab (@sadeqalshahab) July 31, 2018

واعتبر محمد البدراني أن “الموضوع ليس مقاطعة المراعي بسبب جشعها فقط. الموضوع اكتساب ثقافة المقاطعة التي ستحمي المستهلك من كل الشركات. كل الشركات تترقب ما الذي سيحدث مع مقاطعة المراعي إذا انتصر المستهلك سيكتب مرحلة جديدة يتحكم هو فيها بالأسعار وإذا خسر سيكون لقمة سائغة للشركات”.

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي

الموضوع ليس مقاطعة المراعي بسبب جشعها فقط.

الموضوع اكتساب ثقافة المقاطعة التي ستحمي المستهلك من كل الشركات. كل الشركات تترقب ماالذي سيحدث مع مقاطعة المراعي إذا انتصر المستهلك سيكتب مرحلة جديدة يتحكم هو فيها بالأسعار وإذا خسر سيكون لقمة سائغة للشركات — محمد البدراني (@albdrane56) July 31, 2018

فيما تساءل عبود عن ما قدمته المراعي للسعوديين قائلاً: “ماذا قدمت المراعي للوطن والمواطن فقط هي من تقود حملات رفع الأسعار وتستنزف ثروات الوطن من ماء وأراضي خصبة ورسوم رمزية للكهرباء والماء …ماذا قدمت المراعي من مشاريع تدعم المشاركة الاجتماعية؟! الجواب: لاشيء !!”.

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي ماذا قدمت المراعي للوطن والمواطن

فقط هي من تقود حملات رفع الأسعار وتستنزف ثروات الوطن من ماء وأراضي خصبة ورسوم رمزية للكهرباء والماء …

ماذا قدمت المراعي من مشاريع تدعم المشاركة الاجتماعية ؟!

الجواب : لاشيء !! — ‏عبوود 🇸🇦MBS (@0tfvsnbQGsLgmTL) July 31, 2018

واستمرت موجة الانتقادات اللاذعة لما قامت به شركة المراعي السعودية في استغلال المواطنين ورفع أسعار منتجاتها، وهو أمر يستمر في رفضه السعوديون الذين دعوا إلى الاعتماد على شركات أخرى.

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي

عشان اللي عندهم حساسية من #المقاطعة أنا أفضّل الشراء من شركات وطنية أخرى منافسة جودةً وسعراً، وسأستمر بالشراء من تلك الشركات، وقد لا أعود كزبون للمراعي حتى لو عادت لأسعارها السابقة!! — عبدالحميد العمري🇸🇦 (@AbAmri) July 31, 2018

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي المراعي يشرط على المحلات أنه ثلاجته تكون قريب الباب (لاحظها)

وللأسف هذا السبب اللي مخلي عيوننا ماتشوف الشركات الثانية !

عن تجربة وبدون نفاق يعلم الله , نادك جربته لـ مرة واحدة فقط , وبعدها صار هو المنتج الرسمي فالبيت وخلي المراعي يشبع بمنتجاته 👌🏼. pic.twitter.com/V8CZCqdxHl — иαωαf | نـوافف (@n_a___5) July 31, 2018

#انا_مازلت_مقاطع_المراعي

اللي يقلون مراح نقاطع ومن ذا الكلام

مو انتو سبب دعم الاستغلال اللي جالس يصير

النص ريال اللي تقولون عليه يخليها تطمع بعد كم شهر وتزيد النص الثاني وفي ملاحظه بعد ان بعض السوبرات ماينزلون الشركات الثانيه ينزلون بس المراعي عشان يجبرون اللي يدخل ياخذ منها — جنوبية (@shhryH2030) July 31, 2018

رغم عدم وجود تكاليف نقل أو جمارك إلا أنها تبيع منتجاتها داخل السعودية بأسعار أعلى من الأسعار التي تبيعها في الخارج !!!!!

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الجميع يُحارب المواطن وينظر له وكأنّه بئر نفط !!!#انا_مازلت_مقاطع_المراعي — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) July 31, 2018

وكانت شركة المراعي السعودية التي كانت تصدر لقطر 450 طنا من الألبان ومنتجاتها يوميا قبيل الأزمة الأخيرة قد تكبدت خسائر في العديد من مجالات الإنتاج تقدرها سجلات تجار ووكلاء تجاريين بمجال الألبان الطازجة ومنتجاتها بحوالي 2.5 مليون ريال يومياً بمعدل 75 مليون ريال شهرياً، وحال استمرار الأزمة ترتفع إلى 900 مليون ريال سنويا.

وقالت مصادر سعودية إن مجلس إدارة المراعي طلب من الحكومة السعودية تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخسائر بقوة على مركزها المالي.

وتشير سجلات تجارية إلى أن الشركة كانت تصدر أيضا للأسواق القطرية ما قيمته نصف مليون ريال يوميا من دواجن “اليوم” ومنتجاتها، أي 15 مليون ريال شهريا و180 مليون ريال سنويا، إضافة إلى أنواع مختلفة من الخبز وغذاء الأطفال تصل كلفتها إلى 90 مليون ريال بالعام بمعدل 7.5 مليون ريال بالشهر.