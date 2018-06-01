تعمّد مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله دسّ السم في العسل من خلال إشادته بظهور نجلة الملك السعودي الراحل الأميرة هيفاء بنت عبد الله على غلاف مجلة “فوغ” المتخصصة بالموضة للترويج لقرب ميعاد تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، ليصف المملكة بالتشدد.

وقال عبد الله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الأميرة السعودية هيفاء بنت عبدالله على غلاف “فوغ” أشهر مجلات الموضة في العالم بمناسبة السماح للمرأة السعودية قيادة السيارة. تقول الأميرة هيفاء: في بلدنا بعض المحافظين يخشون التغير وانا مع التغير بكل حماس. مثال آخر للسعودية الجديدة التي تتخفف من قيود التشدد”.

الأميرة السعودية هيفاء بنت عبدالله على غلاف “فوغ” أشهر مجلات الموضة في العالم بمناسبة السماح للمرأة السعودية قيادة السيارة. تقول الأميرة هيفاء: في بلدنا بعض المحافظين يخشون التغير وانا مع التغير بكل حماس. مثال آخر للسعودية الجديدة التي تتخفف من قيود التشدد pic.twitter.com/OjG3cjy9tF — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٣١ مايو ٢٠١٨

تغريدة “عبد الله” أشعلت عضب السعوديين الذين شنوا عليه هجوماً عنيفاً مطالبين إياه بعدم التدخل في الشأن السعودي، منددين باتهامه للمملكة وترويجه بأنها كانت وكرا للتشدد.

هذا الدكتور يمثل غباء الاماراتيين ، من انت حتى تسمح لنفسك بالتدخل في السعودية وشؤونها الداخلية ، تكررت منك التغريدات التي تتعلق بالشؤون السعودية الداخلية والتي تعتبر خطوط حمراء يجب عدم المساس بها ، الغباء الاماراتي !! — علي محمد علي العامر (@1989amaalaamer) ٣١ مايو ٢٠١٨

أتعجب من تكرار تغريداتك فيما يخص الشأن الداخلي

السعودي، وكأنك تتعمد أستفزاز المواطنين السعوديين !

الشعب السعودي ليس متشدد كما تظن وكما تعمل

جاهداً في ترسيخ ذلك في أذهان متابعيك الكرام.

يبقى الشعب السعودي محافظ مهما كتبت أنت وغيرك!

فلتكتب بشأنكم الداخلي بعيداً عن أستفزاز الشعوب. — #ملتمس (@Mlltms) ٣١ مايو ٢٠١٨

معليش شايفك مركز كثير على موضوع الانفتاح انت ايش دخلك؟!!! — ameed 🇸🇦 #القدس (@tornadooo1990) ٣١ مايو ٢٠١٨

وشدخلك في بلدنا .الله ييتر منكم ومن خططكم الشيطانيه ..فسدتوا وتبون تفسدون الناس معكم — الغفيلي (@abotarg795) ١ يونيو ٢٠١٨

هذا شأننا يا بروف الغفلة اتكلم عن باراتكم ودور الدعارة في بلدكم ابرك لك. — رآسـبـوتـين🤐 (@jid_187) ٣١ مايو ٢٠١٨

على فكره أنت مكانك الحقيقي ( البار )🍻🍺 حتى لاتصير متشدد …. — قوس قزح الشرق⁦🌈 (@abojod1329) ٣١ مايو ٢٠١٨

يبى يكحلها عماها اهتم بنفسك بالاول واترك الامور الثانيه لها ناسها وناس مختصين لها الكبر شين لما تضرب الفيوزات !!.. 🤚 — ON DUTY😎في الخدمة (@On_69_Duty) ١ يونيو ٢٠١٨

خسئت يا منحط ليس عندنا تشدد. عندنا دين الله عزنا به وليس والانفتاح والخلاعة عندك يا دكتور يا منظرين العلمانيه والليبرالية والانحطاط الخلقي والاخلاق الذي تريدون ان تدمورو المراء وتجعلوها سلعه بايديكم — بن زاحم (@Ahasol6) ٣١ مايو ٢٠١٨

وكانت صور الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز نجلة الملك السعودي الراحل “عبد الله” قد تصدرت غلاف مجلة “فوغ” الفرنسية المتخصصة بالموضة.

ووفقا للصور المنشورة، قد ظهرت الأميرة “هيفاء” بتبرج كامل وبلا حجاب وفي أوضاع مختلفة، في حين برزت الصورة الرئيسية وهي تجلس خلف مقود سيارة، في إشارة إلى قرب موعد السماح للنساء بقيادة السيارة.