كشف مصدر أمني في “ذي قار”، عن إحالة ضابط عراقي الى تحقيق بعد قيامه بأداء التحية العسكرية لوزير الدفاع العراقي الاسبق الفريق الاول الركن سلطان هاشم، والمعتقل حاليا في سجن الناصرية جنوبي العراق حيث يحتجز اركان النظام السابق من عسكريين ومدنيين ..

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “ضابطاً برتبة عميد كان ضمن لجنة حكومية قادمة من بغداد لتدقيق اوضاع السجن، أدى التحية العسكرية لهاشم حين شاهده في زنزانته داخل السجن”.

واضاف المصدر، ان “الجهات المختصة في وزارة العدل قررت على الفور إحالة الضابط الى التحقيق كون أداء التحية العسكرية لمدان تعد مخالفة يحاسب عليها القانون”.

وحسب مدير احد الاقسام في السجن ، فقد وشى مخبر امني تابع لأحد المليشيات بذلك الضابط العراقي الذي احيل للتحقيق .

و هاشم معتقل حاليا في سجن الناصرية الاصلاحي بانتظار تنفيذ حكم بالإعدام بعد ادانته من المحكمة الخاصة بجرائم ضد الانسانية.

ووصف مصدر عسكري ما قام به الضابط للمدان هاشم بانه “مخالف للقانون والانضباط العسكري بل وتدنيس لشرف الرتبة التي يحملها لخدمة الوطن وحماية الشعب العراقي من الأعداء والمجرمين الذين ارتبكوا ويرتكبون الجرائم بحق الأبرياء”.

وسبق ان ادى القائد العسكري لتحالف عاصفة الصحراء التحية العسكرية للفريق اول سلطان هاشم حين التقاه في خيمة صفوان في اعقاب وقف حرب الخليج في الكويت ، ونقلت عنه صحيفة نيويورك تاميز قوله انه عسكري محترف وليس سياسياً وانا اقدر شجاعته وانضباطه ، حتى لو كان عدوي.