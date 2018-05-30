نشر التلفزيون السعودي لقطات من لقاء للملك سلمان أمس، الثلاثاء، كشف عن أول ظهور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ حادث إطلاق النار قرب أحد القصور الملكية بحي “الخزامي” في الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات مصورة من اجتماع أمراء المناطق مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، ليعد هذا ظهور “ابن سلمان” الأول بعد اختفاء تام دام اكثر من شهر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “ابن سلمان” ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأضافت الوكالة أن المجلس استعرض خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وأشارت إلى أن الملك سلمان قابل أمراء المناطق، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن.. بحسب “واس”.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي لم يظهر بشكل مباشر، منذ أحداث إطلاق النار التي وقعت في حي الخزامي، وهي الواقعة التي قالت شرطة الرياض عنها إنها لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع “درون”، فتعاملت معها وأسقطتها.

ونشرت وسائل إعلام عالمية تقارير قالت إن اختفاء ولي العهد سببه إصابته بسوء جراء حادث إطلاق النار، لكن الأمير يباشر عمله من مكتبه في قصر السلام بجدة، بحسب ما تنشره وسائل الإعلام السعودية والوكالة الرسمية.

وكشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تعمد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاختفاء منذ حادثة إطلاق النار في حي الخزامي نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى تجوله بيخته الخاص في البحر الأحمر ومقابلته عددا من المسؤولين الإسرائيليين على متنه.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أمس:” ابن سلمان منذ اختفائه يتجول باليخت في البحر الأحمر وينزل بعض الأحيان في أحد القصور على الساحل وقابل مسؤولين إسرائيليين على اليخت وكل الأوامر الأخيرة صدرت منه بما فيها الاعتقالات وتكذيب رئيس فرنسا وكان قبل أيام في قصر في رابغ ولا نستطيع أن نثبت أو ننفي أنه أصيب في حادث الخزامى”.