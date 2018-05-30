علقت الإعلامية المصرية المعروفة آيات عرابي، على الاختفاء المريب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ حادث إطلاق النار بحي “الخزامي” ثم ظهوره المفاجئ اليوم في اجتماع رفقة الملك سلمان بقصر السلام بجدة.

ووصفت “عرابي” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك رصدته (وطن) ما قام به “ابن سلمان” بأنه (يمارس أقدم حيلة) موضحة “الاختفاء ثم الظهور.

وشبهت الأمر بقولها:”هو نفس ما تفعله حين تغلق هاتفك المحمول ثم تعيد تشغيله (ريستارت)”

وتابعت الإعلامية المصرية مهاجمة ولي العهد السعودي:”الدب الداشر ـ لقب اشتهر به على مواقع التواصل ـ يقوم بعملية (ريستارت) لنفسه لعل السخرية منه تقل قليلاً ولعل الناس تتصور انه لا يموت خصوصا بعد اشاعات موته التي نشروها”

واختتمت “عرابي” منشورها بالسخرية من تصرف “ابن سلمان” بقولها:”بما ان الموضوع لم يثر اهتمام أحد فاقترح على الدب الداشر ان يجرب حظه ويحاول الالتحاق بأي سيرك لعله ينجح في مجال السيرك”

وأضافت:”وهناك فقرات بسيطة يمكن أن يبدأ بها مثل القفز والتقاط الفول السوداني بفمه, او ارتداء حلة المهرج بدلاً من مهمة الحكم فهي مهمة اكبر من قدرات عقله خصوصا انه لم يكمل حتى تعليمه الاعدادي كما اتضح من مقابلة تليفزيونية سابقة اجراها”

الدب الداشر يمارس اقدم حيلة الاختفاء ثم الظهور هو نفس ما تفعله حين تغلق هاتفك المحمول ثم تعيد تشغيله (ريستارت)… Posted by Ayat Oraby on Wednesday, May 30, 2018

ونشر التلفزيون السعودي لقطات من لقاء للملك سلمان أمس، الثلاثاء، كشف عن أول ظهور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ حادث إطلاق النار قرب أحد القصور الملكية بحي “الخزامي” في الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات مصورة من اجتماع أمراء المناطق مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، ليعد هذا ظهور “ابن سلمان” الأول بعد اختفاء تام دام اكثر من شهر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “ابن سلمان” ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأضافت الوكالة أن المجلس استعرض خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وأشارت إلى أن الملك سلمان قابل أمراء المناطق، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن.. بحسب “واس”.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي لم يظهر بشكل مباشر، منذ أحداث إطلاق النار التي وقعت في حي الخزامي، وهي الواقعة التي قالت شرطة الرياض عنها إنها لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع “درون”، فتعاملت معها وأسقطتها.

ونشرت وسائل إعلام عالمية تقارير قالت إن اختفاء ولي العهد سببه إصابته بسوء جراء حادث إطلاق النار، لكن الأمير يباشر عمله من مكتبه في قصر السلام بجدة، بحسب ما تنشره وسائل الإعلام السعودية والوكالة الرسمية.