في واقعة تعكس التوجه الإماراتي للانسلاخ من تعاليم الإسلام إرضاء للغرب، دافع مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، عن المفكر السوري محمد شحرور الذي تستضيفه قناة “أبو ظبي” طوال شهر رمضان في برنامج “أفلا تعقلون”، والذي شكك فيه بالقرآن الكريم وحرف آياته.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مدافعا عن المفكر السوري الذي لقبه النشطاء بـ(الشيطان) لتهجمه على القرآن وثوابت الإسلام:”نطالب دائما بتطوير الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي ليتناسب مع العصر وعندما يطل علينا مجتهد بطرح مغاير معاصر مستنير تتدفق الاتهامات الباطلة من عقول متحجرة وضحلة لا تفقه في العقيدة والفكر.”

وتابع مؤيدا قناة “أبو ظبي” وما تقوم به من تطاول على الدين مقتديا بطبال عيال زايد وسيم يوسف:”ما يحدث حاليا من تطاول على شخص #محمد_شحرور واجتهاداته ابرز مثال. #قناة_ابوظبي_تمثلني”

نطالب دائما بتطوير الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي ليتناسب مع العصر وعندما يطل علينا مجتهد بطرح مغاير معاصر مستنير تتدفق الاتهامات الباطلة من عقول متحجرة وضحلة لا تفقه في العقيدة والفكر. ما يحدث حاليا من تطاول على شخص #محمد_شحرور واجتهاداته ابرز مثال. #قناة_ابوظبي_تمثلني — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 28, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في القرآن الكريم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته ف برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “أبو ظبي” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”.

قناة ابوظبي… لا..تبث في مضان الا..كل مشكك في

كتاب الله ولا..تنشر الا..كل ضلال

ولا..تروج الا..كل بدعه

استمعوا..( لمحمد شحرور العلماني)..!! pic.twitter.com/GfISuudBky — بوغانم (@hassanalishaq73) May 20, 2018

كما أعلن الداعية الإماراتي (المجنس) إمام وخطيب مسجد زايد وسيم يوسف بأن قناة “أبو ظبي” تمثله على الرغم من تشكيكها في القرآن الكريم من خلال استضافتها للعلماني السوري محمد شحرور.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها (وطن) من خلال مشاركته بهاشتاج أطلقه الذباب الإلكتروني:” #قناة_أبوظبي_تمثلني كل شيء يحمل اسم ” أبوظبي ” يمثلني و أتشرف به وأفتخر به .. فهي قلب #الإمارات و #دار_زايد ..”.