في الوقت الذي ينشغل فيه العرب للبحث عن الكبسة ورز البرياني, احتلت إسرائيل المركز الخامس في صادرات الأسلحة في عام 2017، حسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام.

وقدّرت وزارة الجيش الإسرائيلية صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال عام 2017 بـ9.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 40 في المائة عن عام 2016.

وتبيع إسرائيل 58 في المائة من منتجاتها العسكرية المعدة للتصدير إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، و21 في المائة إلى أوروبا و14 في المائة إلى أمريكا الشمالية و5 في المائة إلى افريقيا و2 في المائة إلى أمريكا اللاتينية.

وتبقى الهند أهم مشتر من إسرائيل, واشترت الهند من الأسلحة الإسرائيلية ما قيمته 715 مليون دولار في عام 2017.

وكانت فيتنام ثاني أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية في عام 2017 — 142 مليون دولار.

وكانت أذربيجان ثالث أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية — 137 مليون دولار.

وحلت إيطاليا في المرتبة الرابعة بين مستوردي الأسلحة الإسرائيلية في عام 2017.

وقدرت قيمة طائرتي الرادار G550 CAEW اللتين اشترتهما إيطاليا من إسرائيل في عام 2017 بـ750 مليون دولار.