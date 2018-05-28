قضت المحكمة العليا في “نيو ساوث ويلز” باستراليا، بسجن زوجٍ لمدة أقصاها 30 عاماً، بعد ادانته بقتل شريكته الحامل من خلال طعنها نحو 50 مرة في منزلهما في غرب سيدني.

وقد أُدين “جوشوا هومان”، 40 عاماً، في شهر آذار بقتل حبيبته “كيرالي بايبيراي”، البالغة من العمر 37 عاماً، في أيلول 2015، كما أسفر الهجوم أيضاً عن وفاة جنينهما.

وقالت القاضية “لوسي ماكالوم” إن القضية تتعلّق بـ “نوبة شديدة من العنف”.

ولفتت القاضية الى أن الرجل كان يعاني من بعض الاضطرابات العقلية في ذلك الوقت، بالتزامن مع تعاطي المخدرات، لافتة الى أن هذا لم يقلل من مسؤوليته في الجريمة.