نشر حساب “طقس ” على موقع “تويتر”، قائمةً بالمواقع الأكثر خطورة بفعل تأثير الإعصار “”، الذي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في ، بتصنيفه كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى من الدرجة الثانية.

 

وفيما يلي مناطق الضعف لولايات محافظة المعرضة بشدة للتأثر بالإعصار “ميكونو”، نقلها حساب “طقس عمان” عن المتخصص في إدارة الكوارث الطبيعية “محمد بن عيسى الهندوان قطن”:

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

 

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة.

 

ومن المحتمل تدفق السحب وهطول متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

 

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .

 

وأعلنت كافة الجهات المسؤولة في سلطنة عمان جهوزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ بفعل الإعصار ميكونو.