نشر حساب “طقس عمان” على موقع “تويتر”، قائمةً بالمواقع الأكثر خطورة بفعل تأثير الإعصار “ميكونو”، الذي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، بتصنيفه كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وفيما يلي مناطق الضعف لولايات محافظة ظفار المعرضة بشدة للتأثر بالإعصار “ميكونو”، نقلها حساب “طقس عمان” عن المتخصص في إدارة الكوارث الطبيعية “محمد بن عيسى الهندوان قطن”:

ولاية ضلكوت ( المنطقة الساحلية في مركز الولاية خطر الأمواج أيضاً إحتمالية حدوث انزلاقات ارضيه للجبال المحاذيه وبالأخص منطقه ديم والمناطق القريبه منها وانقطاع الطرق شبه مؤكد. #ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ولايه رخيوت ( مخاطر الأمواج من الجنوب والسيول الجارفة من الشمال ويشمل مركز المدينة كاملاً. ولاية المزيونة (عواصف رملي شديده تسبق الإعصار) وسيول جارفة قادمة من جبل القمر أثناء التأثير.#ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ولايه صلالة خطر السيول الجارفة على جميع المناطق المحاذية لمجاري الأودية وايضاً الشريط الساحلي والمنطقة الصناعية منطقة ضعيفة وأغلب مبانيها معرضه للتطاير. ولايه طاقه المدينة القديمة وخطر السيول والأمواج على الشريط الساحلي.. مرتفعات طاقة مناطق أكثر أمناً. #ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ولايه مرباط معظم مناطقها آمنه بإستثناء المنازل القريبة من مجاري الأودية والمنازل القريبه من الساحل. ولاية سدح معظم المنازل معرضه لخطر السيول الجارفة حاسك ( خطوره الأمواج وتعرض بعض الأجزاء لمخاطر السيول) #ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ولايه شليم وجزر الحلانيات.. سواحل الشويمة معرضه لخطر الأمواج ولايه شليم عواصف رمليه تسبق وصول الإعصار أغلب مناطقها أكثر أمانا إستثناء مخاطر تطاير المواد الغير ثابته. ولايه ثمريت.. معظم مناطقها آمنه بإستثناء تطاير المواد الغير ثابته.#ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ولايه مقشن …خطر العواصف الرملية التي تسبق الإعصار وأيضا السيول الجارفه القادمة من الجنوب وتأثيرها على المناطق المنخفضة. الشريط الجبلي في ظفار .. جميع الأودية تعتبر مناطق شديدة الخطورة.. الإنزلاقات الأرضية خطر آخر على القاطنين بجانب المنحدرات الجبلية. #ميكونو #بحر_العرب — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة.

ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .

وأعلنت كافة الجهات المسؤولة في سلطنة عمان جهوزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ بفعل الإعصار ميكونو.