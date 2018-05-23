بدأ التأثير غير المباشر للإعصار المداري “” على ، بأمطارٍ غزيرة على  التابعة لمحافظة ، مع ساعات مساء الأربعاء.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقاطع مصوّرة، أظهرت الأمطار التي بدأت بالتساقط على الولاية، فيما بيّن أحد الفيديوهات لحظة حدوث صاعقة رعدية في سماء “سدح “.

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

 

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة ، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في ، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى من الدرجة الثانية.

 

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

 

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .