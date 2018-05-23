بدأ التأثير غير المباشر للإعصار المداري “ميكونو” على سلطنة عمان، بأمطارٍ غزيرة على ولاية سدح التابعة لمحافظة ظفار، مع ساعات مساء الأربعاء.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقاطع مصوّرة، أظهرت الأمطار التي بدأت بالتساقط على الولاية، فيما بيّن أحد الفيديوهات لحظة حدوث صاعقة رعدية في سماء “سدح “.

قبل قليل.. #بحر_العرب

صاعقة قوية تضرب في سماء ولاية سدح

تأثيرات غير مباشرة من الأعصار #ميكونو pic.twitter.com/85QmjMktKk — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

شاهد بالفيديو قبل قليل : ولاية سدح أول مستقبلي تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة. pic.twitter.com/hXc7FEMibj — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#ميكونو ولاية سدح تبعد 140 كيلو عن مدينة صلاله pic.twitter.com/q7O9eihMvV — محمد | MOHAMMED (@vip_OM9) ٢٣ مايو ٢٠١٨

رعود بروق ولاية سدح محافظه ظفار قبل## قليل pic.twitter.com/VxGDgK0f6v — مصطفى العمري 🇴🇲 (@Atn9FhrVNN0crxr) ٢٣ مايو ٢٠١٨

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .