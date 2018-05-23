تحت وسم “#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل” ضجت مواقع التواصل، بالتغريدات المهاجمة لقادة الحصار وسياستهم الشيطانية، إذ يصادف فجر يوم 24 مايو ذكرى قرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا” وبث أخبار مكذوبة على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كان واضح للجميع انه امر مدبر تمهيداً لشي اكبر .. الغريب ان تمهيد و تحضير هذه الدول الكرتونية كان فبركة و كذب و تلفيق .. فقدوا احترام شعوبهم قبل فقدهم لكل مشاعر طيبة تجاههم (كانت) في نفوس القطريين !!#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — محمد الكواري (@BoArhama) May 22, 2018

كان واضح للجميع انه امر مدبر تمهيداً لشي اكبر .. الغريب ان تمهيد و تحضير هذه الدول الكرتونية كان فبركة و كذب و تلفيق .. فقدوا احترام شعوبهم قبل فقدهم لكل مشاعر طيبة تجاههم (كانت) في نفوس القطريين !!#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — محمد الكواري (@BoArhama) May 22, 2018

وقتها لم تكن تمر لحظات على بث الأخبار المكذوبة حتى تسارعت وسائل إعلام إماراتية وسعودية في مناقشة التصريحات في استديوهات كانت مجهزة لهذا الغرض، رغم صدور أكثر من بيان رسمي من قطر بنفي التصريحات.

تؤكد وكالة الأنباء القطرية أن موقعها الإلكتروني قد تعرض للاختراق من قبل جهات غير معلومة وتحتفظ الوكالة بحقها في محاسبة من وراء هذا الفعل — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2017

غم النفي الرسمي كانت الهجمة الإعلامية من دول الحصار على أهبتها، وتندفع في إطلاق الأحكام دون رادع لها، لكن الأمر الذي دبر بليل كشفت عاقبته وكُشف من أعطى الأوامر لتنفيذه، إذ كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأميركية قولهم إن إمارة أبو ظبي تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة الخليج الحالية.

#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل في تلك الليلة واثناء بث الفبركات والاساءة الى قطر ورموزها بشكل لم نعتد عليه في خليجنا توقعت ان هناك اختراق للحسابات الرسمية لاعلام دول الحصار ، ولم أكن اتوقع ان هناك مخطط كبير يهدف للنيل من قطر وهذا المخطط تم العمل عليه قبل ساعة الصفر بشهور وربما سنوات. — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) May 22, 2018

كشف المستور

وأكدت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإماراتية ناقشوا خطة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في أيار الماضي، أي قبل يوم من حادث القرصنة.

ونهاية أغسطس العام الماضي كشف الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، عن إيقاف 5 أشخاص لهم صلة بعملية اختراق وكالة الأنباء القطرية.

كشفت لنا خسة الجبان الذي لايستطيع المواجهة ويلجئ لحيل الكذب والفبركات #ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 22, 2018

وقال المري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه وفي إطار التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية، فقد قامت السلطات التركية بإيقاف 5 أشخاص متورطين في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مغلوطة منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

تدعي على اليهود او تنزل دعاء لنصره اخوانا في فلسطين يدش السعودي والاماراتي يشتمك

التطبيع مع إسرائيل تحول من خيانة إلى ضرورة وواجب وطني يرغبون في الحفاظ على عروشهم من خلال استحمار عقول شعوبهم أعلى انجازاتهم اللحين يا عيال عزمي يامجنس يا عيال شريفه الشبك#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل pic.twitter.com/ocBYQ10EK8 — الشاعره الشوق طير 🇶🇦🇶🇦 (@shoog_tair) May 22, 2018

وأوضح أنه بعد جريمة الاختراق بدأت السلطات القطرية تحقيقاً في الداخل وخارج قطر حول هذه الجريمة، وقامت بالتواصل مع دول صديقة للمساعدة في هذا الموضوع، وذلك لكون الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للحدود بطبيعتها.

في البداية كنا نسخر من الموضوع بسبب سخافة وسطحية الأداء والكذب المفضوح، بعدها بأيام اكتشفنا أنه أمر جلل، و بعدها بأشهر اكتشفنا أن القوم وصلت بهم الخسة والنذالة للتخطيط لعمل عسكري لم يكن لديهم شجاعة لتنفيذه!

سود الله وجيهم

#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — علي الوذين (@alwoozain) May 22, 2018

تفاصيل الجريمة

كما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عملية الاختراق إذ قال المقدم علي المهندي رئيس لجنة التحقيق عن جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية القطرية خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية أداره العميد عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة – أن الموقعين اللذين تمت عبرهما عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية موجودين في الإمارات.

وقال المهندي أنه تم اختراق الوكالة الساعة 12:13 بعد منتصف الليل يوم 24 مايو الماضي، ثم تم نشر خطاب مفبرك منسوب لصاحب السمو أمير البلاد المفدى عبر الموقع الإلكتروني الرئيس ومواقع التزاصل الاجتماعي التابعة للوكالة.

وبين أنه تم تشكيل فريق فني من وزارة الداخلية ، وفي اليوم التالي أتانا طلب من دول صديقة وشقيقة للالتحاق بالفريق.

(( صدمة )) لأن من كنت تعتقد أنهم أول من سوف يدافع عنك وقت الأزمات هم نفسهم أشد أعداءك ومن يخططون لنهايتك ونهب بلادك ولكن رحمة الله سبحانه وتعالئ والأخوه والأصدقاء الحقيقيين هم من ساندوا 🇶🇦 #قطر وشعبها 🇶🇦 اللهم لك الحمد والشكر#ذكري_فبركات_منتصف_الليل — فهد الشهراني Pilot (@fahadq6rrrr2) May 22, 2018

الضربه اللي ماتكسرك .. تقويك 💪🏼💪🏼🇶🇦

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بفضل رب العالمين اصبحنا اقوى بعد كنا نعتمد على دول الحصار بنسبة 85% والان اصبح الاعتماد عليهم 0%

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.#ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — ‏﴿ ع ❥﴾ (@dhaleez1) May 22, 2018

وبين أن المخترق قام بالسيطرة الكاملة على موقع وكالة الأنباء ومواقع التواصل لنشر الأخبار الملفقة

وفي الساعة الثالثة فجرا في نفس اليوم تم السيطرة على الموقع ، والسابعة مساء تم استرجاع مواقع التواصل.

ليلة سقوط الاقنعة

ليلة الصدمة وخيانة الجار لجاره

ليلة غدر من اقرب الناس #ذكرى_فبركات_منتصف_الليل — 0thman qureshi🇶🇦 (@alqureshi_88) May 22, 2018

#ذكري_فبركات_منتصف_الليل وقف معانا اوردغان الصامل العثماني 🇹🇷

وغدرنا من سلمان ال سلول pic.twitter.com/EGQreHLkRB — زكريت (@naaiiif_qtr84) May 23, 2018

تفاصيل عملية الاختراق كما ظهر في فيلم وزارة الداخلية:

يوم 19 إبريل :

تسلل المخترق لموقع الوكالة باستخدام برامج للتخفي VPN حيث جرى كشف كامل على الموقع عبر عملية استطلاع.

22 إبريل:

قام المخترق باستغلال ثغرة بالموقع وتثبيت برامج خبيثة ثم قام بمشاركتها عبر شخص آخر عن طريق برنامج سكايب من عنوان آي بي لجوال آيفون من إحدى دول الحصار ، وفي الايام التالية قام المخترق بإعادة تطوير البرامج الخبيثة ، لتمكنه من التحكم الكامل بالشبكة.

28 إبريل :

تم استهداف الجهاز الرئيسي لشبكة الوكالة ، وتمكن المخترق من الحصول على كافة العناوين والأرقام السرية والبريد الإلكتروني لكافة العاملين بالوكالة ، ثم قام بمشاركتها مع شخص آخر عبر اسكايب.

29 إبريل:

تم الدخول للثغرة عن طريق اي بي من إحدى دول الحصار

20 مايو :

قام المخترق بعملية فحص أخيرة للبرامج الخبيثة والتاكد من فعاليتها استعدادا للهجوم عن طريق آي بي من إحدى دول الحصار

23 مايو:

قبيل بدء الهجوم بدقائق لوحظ ازدياد عملية التصفح بشكل كبير من وذلك عن طريق عنوانين آي بي من إحدى دول الحصار.

وعند الساعة 23:45 بدأ الهجوم الفعلي

24 مايو:

تم نشر التصريحات المفبركة لأمير قطر الساعة 00:13 بعد منتصف الليل ، وتمت السيطرة على موقع الوكالة ومواقع التواصل التابعة لها.

وبعدها بدقيقيتن 00:15 تم تسجيل اول تصفح للموقع عن طريق عناوين اي بي من بعض دول الحصار، وخلال الدقائق التالية ومع ازدياد التصفح بشكل غير مسبوق توقف الموقع عن الخدمة.

في الثالثة صباحا تم احتواء الاختراق وإعادة التحكم بالموقع الإلكتروني، وعند الساعة السابعة مساء تم استعادة السيطرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من استخدام المخترقين اساليب مبتكرة لإخفاء هوياتهم فإن الفريق تمكن من الوصول إلى أدلة تؤكد وجود اتصال مباشر مع عناونين آي بي من بعض دول الحصار، كما تم التوصل إلى رقم هاتف اوروبي تم استخدامه في عملية الاختراق.