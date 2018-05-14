في واقعة تعكس مدى انحدار بعض الإعلاميين والكتاب المحسوبين على النظام السعودي ووصولهم لدرجة “التصهين”، هاجم الإعلامي السعودي منصور الخميس، مسيرات العودة وتظاهرات الفلسطينيين اليوم بـ”ذكرى النكبة”، ووصف حركة المقاومة “حماس” بأنها حركة إرهابية تتاجر بالدماء.وفق زعمه

من يحمل ايديولوجيا تحركه لتفجير نفسه ومواجهة الموت لقناعته بأنه إذا مات سيكون شهيدا قد يكون من داعش يتبع أوامر البغدادي الذي يستغله ليقنعه بانه سيكون في أحضان الحور العين بعد مماته او فلسطينيا يتبع اوامر حماس التي تستغله وتقنعه بانه شهيد أو حتى حوثيا يرى نفسه سياكل تفاح في الجنة — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ١٤ مايو ٢٠١٨

“الخميس” الذي أعلن سابقا أنه “يستخسر” حتى التغريدة لنصرة الشعب الفلسطيني، عاد من جديد ليكشف عن وجه القبيح ويهاجم انتفاضة الفلسطينيين اليوم بغزة بقوله: ”بعد العقوبات على ايران و مراقبة قطر تم خنق حماس الارهابية وانقطعت عنهم الاموال فما كان من اسماعيل هنية ومعاونيه الا ان يعودوا لابتزاز العرب بالكظية مقدمين دماء الاطفال والمراهقين ثمنا لتحقيق هدفهم”.

وتابع الإعلامي السعودي مزاعمه وافتراءاته متهما “حماس” بالتفريط في دماء الفلسطينيين:”#حماس فقدت مصداقيتها أمام العالم أما من سقطوا برصاص اسرائيل فهم مغرر بهم”.

بعد العقوبات على ايران و مراقبة قطر تم خنق حماس الارهابية وانقطعت عنهم الاموال فما كان من اسماعيل هنية ومعاونيه الا ان يعودوا لابتزاز العرب بالكظية مقدمين دماء الاطفال والمراهقين ثمنا لتحقيق هدفهم … #حماس فقدت مصداقيتها أمام العالم أما من سقطوا برصاص اسرائيل فهم “مغرر بهم” — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) ١٤ مايو ٢٠١٨

وأعلن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، رسميًا اليوم الإثنين عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إيفانكا”، وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب)، ومسؤولين كبار من الجانبين.

واستُشهد أكثر من 52 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 2410 بجراح مختلفة، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.