أعلنت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، الاثنين، عن ارتدائها الحجاب، مطالبة الجميع بحذف صورها القديمة.

ونشرت بدرية أحمد فيديو على حسابها في “انستغرام” وقالت: “أشكر كل اللي دعالي، إن الله يثبتني، والله يثبتني بإذن الله، ولا تقارنوني بأي شخص أو فنانة ورجعت، هذا القرار أنا مسؤولة عنه قدام ربي وقدام أهلي وقدام نفسي، كان صراعًا حلوًا، والحمدلله تحجبت”.

الحمدالله اللهم ثبتني يارب العالمين A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on May 13, 2018 at 10:25pm PDT

وأضافت، في مقطع آخر، تعلن أنها ستنزل عند رغبة الذين طالبوها بإزالة صورها السابقة قبل الحجاب.

A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on May 13, 2018 at 11:53pm PDT

وبالفعل، أقدمت الفنانة الإماراتية على حذف جميع صورها القديمة قبل الحجاب على صفحتها في “انستغرام”، كما احتفظت بصور ذات طابع ديني أكثر.

وبدأت فكرة الحجاب تراود بدرية أحمد عقب وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بالإمارات بشكل مفاجئ، حيث خرجت بعد وفاة الدحماني في مقاطع “سناب شات”، وتحدثت في الأمر: “خفت، خفت أن بعد سنة أو سنتين، أشيل الحجاب، صح أنا أتحجب صح، واعتزل صح، واقتنع إن هذا الحجاب رح يبعدني عن الفن والتمثيل وعن كل شي، بس رجعت قلت، أخاف أكون منافقة، والنفاق هو أشد من الكفر، أكثر الناس في النار المنافقين”.

يذكر أن بدرية أحمد بدأت التمثيل عن طريق المسرح عام 1989، واستمرت بتقديم أعمالها الفنية وانتقلت لاحقا للدراما، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات المحلية والإماراتية.